¿Cuánto va a durar el eclipse del 12 de agosto de 2026?

Este miércoles 12 de agosto se registrará un eclipse solar total que no será visible en todo el mundo; sin embargo, este podrá seguirse por medio de transmisiones en vivo que se realizarán durante este evento.

Desde hace más de un siglo no se había visto un eclipse solar total en la Península Ibérica, por lo que este evento cobra más importancia para quienes se encuentren en algunas de las provincias donde será visible.

Además del eclipse solar del 12 de agosto, el 27 y 28 de agosto será visible el eclipse lunar que dejará apreciar la conocida como Luna de Sangre, por lo que este mes estará lleno de eventos astronómicos.

Al eclipse solar total del miércoles se le une la lluvia de estrellas Perseidas, pues desde la noche del 12 de agosto y hasta las primeras horas del 13 de agosto se podrán ver en el cielo nocturno.

On Aug. 12, a total solar eclipse will cross Iceland and Spain. NASA will be there!



The U.S. won’t see totality this time, so we’re bringing the science to you. Follow along this week! ☀️https://t.co/gWolno6fNN pic.twitter.com/4ROPK2aHt9 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 5, 2026

Horario y duración del eclipse del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar del 12 de agosto tendrá una duración estimada de 4 horas y media, pues dará inicio aproximadamente a las 17:34 horas (hora peninsular española), y se terminará alrededor de las 21:58 horas.

Este eclipse alcanzará su punto máximo aproximadamente a las 20:28 horas, por lo que su fase total podrá ser vista aproximadamente durante un total de 2 minutos y 18 segundos.

Join us on Wednesday for live coverage of the total solar eclipse!



Live from Javalambre, Spain, from 19:30 CEST with:



🎤 interviews

📹 explainers

🔭 telescope feeds

🚁 drone shots

🔴 live feeds from different locations



Details: https://t.co/C0kgxr2a7d#EuropeanSolarEclipse — European Space Agency (@esa) August 11, 2026

Quienes se encuentren en otros países en donde no se espera que sea visible, podrán ver el eclipse solar total del 12 de agosto por medio de diversas transmisiones en vivo, incluyendo la que la NASA hará.

El eclipse solar del 12 de agosto será visible en algunas partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal; de acuerdo con la NASA.

Este evento tendrá no solamente una transmisión en vivo de lo que ocurrirá por parte de la NASA, sino que además contarán con un grupo de expertos en la materia que brindarán entrevistas sobre este tipo de eventos.

Quienes se encuentren en una de las regiones donde podrá ser visible el eclipse solar deben utilizar lentes o filtros solares adecuados, pues este no puede ser visto de manera directa debido a los daños oculares que puede provocar.

It's a great time to tune in and stream space with us!



Don't miss out — keep an eye on https://t.co/z1RgZwQkWS for the latest updates on how to watch the total solar eclipse, our upcoming rocket launches and spacewalks, and other live events. pic.twitter.com/j2j9GQkAGy — NASA (@NASA) August 6, 2026

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