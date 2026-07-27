¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra? NASA revela que no es redonda | FOTOS

La NASA publicó un modelo 3D que cambió totalmente la imagen que se tiene de la Tierra, pues en este se puede apreciar que el planeta no es totalmente redondo como se pensaba, sino quie tiene forma de geoide.

De acuerdo con la NASA, la Tierra tiene una forma circular irregular debido a que el planeta adoptó la superficie del océano por el campo gravitatorio que tiene, y esta forma se puede apreciar mejor en el modelo 3D interactivo.

Asimismo, precisaron “la altura del geoide varía desde +85 m (Islandia) hasta −106 m (sur de la India)” y que en el modelo que presentan su altura está “muy exagerada, por un factor de 10 000”.

Modelo 3D del geoide de la NASA ı Foto: NASA / Especial La Razón

Esta altura se determinó con el modelo de campo gravitatorio GOCO06s, que está basado exclusivamente en datos satelitales y que fue calculado por el proyecto de Combinación de Observaciones Gravimétricas (GOCO, por sus siglas en inglés).

Este modelo muestra “más de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites”, incluyendo los siguientes:

Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima ( GRACE ) de la NASA

El Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la ESA

Este no es el primer modelo en el que se pueden ver anomalías relacionadas con la gravedad de la Tierra, pues en noviembre del 2009 la NASA compartió una animación basada en el Modelo de Gravedad GRACE 02.

El modelo Grace 02 mostraba las anomalías como zonas con menor masa, las cuencas océanicas, y montañas en colores azul y rojo para poder apreciar a simple vista cuáles tienen mayor o menor atracción gravitatoria.

Modelo de Gravedad GRACE 02 ı Foto: NASA / Especial La Razón

¿Qué es un geoide?

Un geoide es un cuerpo que se obtiene por medio de la definición de la superficie del campo de gravitación de la Tierra, pues los objetos que se encuentran en el planeta tienen el mismo efecto de atracción terrestre.

Esto quiere decir que la Tierra no es una esfera totalmente lisa como se acostumbra a mostrar, sino que tiene curvas y desniveles que corresponden al peso y masa que se ven atraídos por el campo gravitatorio que tiene el planeta.

Estos modelos son importantes para aplicaciones geofísicas y geodésicas como la oceanografía, la tectónica, o el establecimiento de sistemas globales de referencia y altura, de acuerdo con el artículo GOCO06s de Copernicut Publications.

En dicha publicación precisan que el modelo GOCO06s presenta errores formales realistas, debido a que se utiliza un modelo de observación relativo que es “apropiado durante el procesamiento”.

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