Lágrimas de San Lorenzo 2026: ¿Por qué le llaman así a las Perseidas?

Durante agosto se registrarán algunos eventos astronómicos, incluyendo la lluvia de estrellas Perseidas, mismas que son conocidas también como las lágrimas de San Lorenzo.

La noche del 12 de agosto las personas podrán disfrutar de la lluvia de estrellas perseidas, mismas que alcanzarán su pico máximo de actividad durante las primeras horas del 13 de agosto.

Las personas que disfrutan de este tipo de eventos podrán apreciar la caída de las partículas del cometa 109P/Swift-Tuttle sin necesidad de contar con un equipo especializado.

Las lluvias de estrellas son un tipo de fenómenos astronómicos que pueden ser apreciados sin necesidad de utilizar accesorios adicionales, pues solo basta con encontrarse alejados de la contaminación lumínica para verlas a simple vista.

¿Otro motivo para mirar hacia arriba el 12 de agosto? ✨



La lluvia de meteoros de las perseidas alcanzará su pico esa noche. Con luna nueva, habrá cielos más oscuros para observarlas. Aprende más sobre los eventos astronómicos de este mes: https://t.co/ghWYaLTSij pic.twitter.com/WoqxQSGAyP — NASA en español (@NASA_es) August 10, 2026

¿Por qué le llaman lágrimas de San Lorenzo a las Perseidas?

San Lorenzo es un mártir al que muchas personas celebran anualmente el 10 de agosto; y debido a que esta fiesta coincide con la caída de las Perseidas, las personas suelen nombrarlas lágrimas de San Lorenzo.

Esto tiene una relación con su historia, pues quien era una de las personas más cercanas a Sixto II se convirtió en mártir debido a que durante la persecución cristiana del emperador Valeriano fue quemado en una parrilla de hierro mientras se encontraba vivo.

En el año 257 el emperador Valeriano realizó la publicación de un edicto de persecución contra los cristianos, por lo que en el año 258 el papa Sixto II fue arrestado y decapitado, mientras que San Lorenzo fue torturado cuatro días después.

#FiestasDeSanLorenzo #Tradiciones #FiestasPopulares #juanjosemedinar #ERAarcoiris Las Fiestas de San Lorenzo traen ambiente, tradición y esas noches especiales en las que todo parece brillar un poco más. pic.twitter.com/O1wMPjgeKq — Juan José Medina Román (@juanjosemedinar) August 10, 2026

De acuerdo con los relatos religiosos, Sixto II advirtió a San Lorenzo que él también sería ejecutado, por lo que él decidió buscar a las personas pobres de Roma que eran acogidas por la iglesia para darles su dinero.

El cuerpo de San Lorenzo fue colocado en una tumba de la vía Tiburtina, por lo que el emperador Constantino construyó una Basílica, misma que fue restaurada en el siglo XX luego de haber sufrido daños provocados por el bombardeo del 19 de julio de 1943 de la Segunda Guerra Mundial.

Festividad de San Lorenzo Mártir.



Las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo; el fuego que lo quemaba era más débil que el que ardía en su interior.



Nuestra Hermandad invita a participar en la Misa Solemne en honor a San Lorenzo Mártir que se celebrará hoy 10 de agosto… pic.twitter.com/VXhbUYnHRU — Hdad. del Dulce Nombre (@HdaDulceNombre) August 10, 2026

Actualmente en la Via Panisperna de Roma, el lugar donde ocurrió el martirio de San Lorenzo, se encuentra la iglesia en su honor.

San Lorenzo es celebrado el 10 de agosto debido a la costumbre que tenían los frailes y las clarisas, pues estos daban pan y jamón (panis et perna) a los pobres de Roma.

La muerte del ahora mártir fue dolorosa y lenta, por lo que, de acuerdo con la religión, este ofreció sus lágrimas y ahora se pueden ver casa año caer desde el cielo durante agosto.

San Lorenzo, oggi la Chiesa celebra la tua festa e rende grazie a Dio per la tua vita donata al Suo servizio.

Figlio di Roma, hai servito i più bisognosi, riconoscendo in loro il vero tesoro della Chiesa.

Il tuo esempio di carità e amore per Cristo viva sempre.

Prega per noi. pic.twitter.com/INz7Yytvde — Veritas Nostra (@VeritasLucia) August 10, 2026

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