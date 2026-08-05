¿El hombre caminante en Marte captado por la NASA es real o fake?

Este miércoles la NASA abrió un foro en la plataforma Reddit para que los internautas pudieran realizar preguntas sobre los descubrimientos que han realizado los científicos en el planeta rojo, pero un suceso se robó la atención.

La NASA informó que sus naves espaciales han realizado exploraciones en Marte durante más de 50 años, por lo que este miércoles abrieron un foro para que los usuarios pudieran realizar preguntas.

Sin embargo, una duda poco fuera de lo normal comenzó a aquejar a los internautas, pues en una fotografía tomada por la NASA se puede apreciar a algo que llamaron “hombre caminante”.

What have we learned about Mars in the last fifty years? Our @Reddit AMA on Martian exploration is live — we'll be back to answer your questions at 2pm ET (1800 UTC): https://t.co/ksRiPBOFcN pic.twitter.com/by1R73DDPN — NASA (@NASA) August 5, 2026

¿Es real o fake el hombre caminante en Marte?

En 2003 la NASA envió al rover Spirit al planeta rojo, pero fue hasta el 25 de mayo del 2011 cuando la NASA pudo recuperar al rover Spirit.

Una de las supuestas fotografías que logró captar el vehículo explorador durante esa misión está causando dudas este 2026, pues usuarios aseguran que esta podría probar que existe vida en Marte.

La foto de Marte que circula en redes sociales de nueva cuenta presuntamente pertenece a esta misión de la NASA; sin embargo, podría tratarse de una simple ilusión óptica generada por las rocas del planeta rojo.

Hombre caminante en Marte ı Foto: Redes Sociales

Pese a que algunos usuarios incluso han dicho que el supuesto hombre caminante de Marte es “Pie Grande”, hasta el momento la NASA no se ha pronunciado sobre la veracidad de esta fotografía.

El vehículo explorador Spirit fue enviado a marte con la finalidad de estudiar la historia del clima y el agua “en lugares de Marte donde las condiciones pudieron haber sido favorables para la vida en el pasado”.

Curiosity has delivered a new 360-degree panorama from Mars. “We’ve seen a lot of fascinating landscapes through Curiosity’s eyes, but this sea of polygons took our breath away,” said the mission’s project scientist. 1/2 pic.twitter.com/G7sV6Xafkq — NASA Mars (@NASAMars) July 29, 2026

Sin embargo, el vehículo explorador tuvo un percance con una de sus ruedas delanteras, por lo que en 2007 se instaló un nuevo software para que estos pudieran tomar decisiones de manera autónoma.

El rover se enfrentó a tormentas de polvo y una tormenta invernal, por lo que fue hasta 2009 que pudo reactivar sus actividades científicas de manera habitual; sin embargo, en mayo de nueva cuenta una de sus ruedas dejó de funcionar.

Durante la misión en la que Spirit examinó rocas y suelos en varios lugares de la mitad sur de la meseta denominada Home Plate de la cordillera Columbia Hills, dentro del cráter Gusev, el vehículo tomó fotos con su cámara panorámica (Pancam).

Foto panorámica tomada por el rover Spirit en 2007 entre los soles 1366 y 1369 ı Foto: NASA

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