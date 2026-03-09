‘Mujeres de Fuerzas Armadas también viven dificultades’, explica Presidenta por evento de 8M en Campo Marte

Tras los cuestionamientos en el debate público por haber encabezado la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde instalaciones militares, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que decidió dar un reconocimiento a las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas, porque nunca se les había hecho y porque también enfrentan dificultades.

“En general, las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento y nos cuidan a todos y ellas también viven dificultades. Sobre todo ayer, por ejemplo, estuve platicando después del evento con algunas de ellas. Muchas tienen hijos, hijas y obviamente sus parejas. O cuidan de su familia y siempre están lejos de ellas y de ellos, así que es un reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Por eso decidimos hacerlo ahí”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la alcaldía Gustavo A. Madero, donde este lunes realizó la Mañanera del Pueblo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que este mes continuarán los reconocimientos a mujeres que se desempeñan en otras profesiones como médicas, mujeres científicas, campesinas y pueblos originarios.

“Pienso yo que reconocer a las mujeres en la historia, en el presente y en el futuro es justicia. Y al haber justicia hay disminución de desigualdades y al haber disminución de desigualdades se radica la discriminación y el objetivo pues erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

