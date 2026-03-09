8M: regresan a marchar con reclamos por violencias y desigualdad

Hartas de que los abusos laborales, sexuales, psicológicos, económicos y de seguridad permanezcan arraigados en su realidad cotidiana, más de 120 mil mujeres volvieron a inundar las calles de la Ciudad de México con una oleada violeta que no cesó durante casi 10 horas, en las que los gritos y consignas dejaron claro un reclamo: ni un Mundial ni la captura de un narcotraficante ha puesto fin a las violencias que persisten.

Miles de mujeres salieron a las calles de la capital para marchar por el 8M. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

Fueron centenares de nombres: Eliza, Viviana, Maricela, Lucía… todas ellas hermanas, hijas, madres, amigas y vecinas, cuyo rostro un día sus seres queridos dejaron de ver, pero que ayer cargaron en pancartas, fichas de búsqueda o carteles para exigir al Estado que descongestione y acelere la garantía de justicia que, denunciaron, las autoridades siempre prometen pero terminan por no cumplir.

El Dato: Colectivos exigieron crear un Sistema Nacional de Cuidados, que incluya estancias infantiles, centros para personas mayores y apoyos a personas con discapacidad.

ALGUNOS CARTELES, con denuncias ciudadanas. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

Es el caso de Jaqueline, por quien un colectivo de más de 20 mujeres fue de los primeros en llegar al Monumento a la Revolución desde las 10:00 de la mañana. Su madre, Mariana, recordó con dolor que su hija un día salió a tomar un café con una amiga y, al día siguiente, su cuerpo sin vida fue localizado detrás de un hospital en La Paz, Estado de México.

ALGUNOS CARTELES, con denuncias ciudadanas. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

Con la voz cortada, este domingo caminó hacia la Plaza de la Constitución con el reclamo a cuestas y la esperanza de que el caso de su hija haga el eco suficiente para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capture al responsable del que, aseguró, hay indicios.

Mujeres charras también se unieron a las protestas. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

Entre los gritos y consignas, el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue motivo de reclamo al comparar que el operativo en su contra obtuvo un despliegue de elementos de seguridad y de una amplia cobertura mediática con la que no cuentan los feminicidios, desapariciones y violaciones cometidas contra mujeres.

Colectivos feministas exigen justicia por sus desaparecidos. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

El cuestionamiento principal: que sí se tuviera la capacidad para dar con el capo, pero no se demuestre la misma para encontrar a quienes desaparecen o a los responsables de cada delito que se sigue denunciando en el país.

El bloque negro se enfrenta con policías resguardados. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

“El Gobierno sí tuvo la capacidad de eliminar a uno de los capos más buscados, pero no logra descubrir quién le arrebató la vida a tu hija?”, se leía entre las pancartas que arrastraba la marea violeta.

Mientras la Copa del Mundo es motivo de remodelaciones aceleradas en calles, estadios y el transporte por parte de las autoridades, este domingo se escuchó entre las quejas de miles: “No queremos un Mundial, queremos seguridad”.

Contingente avanza al paso de los tambores hacia el Zócalo. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

Así gritaban los contingentes a su paso desde el Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo, para llegar a la Plaza de la Constitución.

Y es que el torneo deportivo mundialista es señalado por el desplazamiento de comercios y habitantes que apenas sobrevivían en los alrededores de estadios y colonias que recibirán a los extranjeros; además, lo responsabilizan del encarecimiento de rentas y el crecimiento de la gentrificación que hoy ven “más allá de lo desproporcionado”.

Algunas se ponían de rodillas como forma de protesta pacífica. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

En el Zócalo ya esperaban las vallas que autoridades instalaron ante cada movilización y a las que al inicio de esta marcha no se les realizaron más que pintas, uno que otro golpeteo y sobre las que se pegaron fichas de búsqueda de desaparecidas, denuncias de ataques enfrentados, así como fotos y nombres de agresores.

Al centro de la plancha del Zócalo se encontraba un templete, donde el micrófono era tomado por toda mujer para pedir ayuda, desahogarse y denunciar.

Antiespecistas se manifestaron contra la explotación animal. ı Foto: David Patricio, Daniel Aguilar y Cuartoscuro

A las tablas de madera subió una pequeña de no más de seis años de edad a hablar del abuso que un hombre cometió contra ella; una adulta mayor que expuso que sus dos hijos la abandonaron luego de haber entregado todo para que pudieran “ser alguien en la vida”.

Pero la tarde avanzó. Hacia las 17:00 horas, miles de mujeres aún llegaban por 5 de Mayo: mujeres con cáncer para denunciar la insuficiencia de medicamentos y servicios; colectivos de mujeres sordomudas, exigiendo inclusión en espacios públicos y servicios básicos; trabajadoras del hogar, que enfrentan salarios insuficientes y tratos denigrantes de sus empleadores; madres víctimas de violencia vicaria.

En la esquina, trabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México formaron una fila que evitara la dispersión de las manifestantes hacia un costado de la Catedral, donde las Ateneas, mujeres policía, se encontraban formadas con casco, escudo y extintores.

Y cuando los contingentes terminaron de ingresar al Zócalo, cuando el templete de denuncia ya era retirado y las manifestantes quemaban en distintos puntos sus pancartas, los golpes contra las vallas —que en un inicio sólo realizaba el bloque negro— se convirtieron en decenas de manifestantes de diversos colectivos que se abalanzaron con las palmas extendidas para intentar derribar las estructuras metálicas que blindaban la Catedral Metropolitana.

De un momento a otro, la multitud se repartió las tareas: mujeres encapuchadas vestidas en color negro, otras con alas moradas tapizadas de diamantina se dedicaron a romper el concreto con martillos y jalar los barandales de una de las entradas al Metro Zócalo. Otros grupos corrieron a los puestos ambulantes de frutas a recolectar las bolsas de basura con cáscaras.

Una vez que arrancaron los barandales, intentaron usarlos como escaleras para trepar las vallas, pero los policías capitalinos detrás usaron extintores para alejarlas, lo que provocó lo contrario: entre insultos y gritos contra los uniformados, unieron fuerzas para cargarlos, dieron unos pasos atrás para impulsarse y luego correr a embestir las vallas, lo que llevó a que una puerta se desprendiera.

De inmediato, los policías treparon por arriba de las estructuras con extintores que apuntaron hacia las mujeres que, enfurecidas, comenzaron a lanzar los pedazos del concreto desprendido de los barandales, así como las cáscaras de fruta que recogieron a los ambulantes.

En menos de 10 minutos, aquella esquina entre Palacio Nacional y la Catedral se cubrió del polvo de los extintores; las manifestantes ya se habían concentrado y, como podían, unas seguían lanzando basura, piedras, embistiendo con los barandales arrancados del Metro y unas agitaban sus pancartas para dispersar las sustancias que ya tenían a todas cubiertas de polvo, con tos y ardor en los ojos.

Los intentos de tirar las protecciones no cesaron hasta que los policías arreciaron el uso de extintores y lanzaron las piedras hacia las manifestantes, mientras hacían estallar pirotecnia detrás de las vallas. Varias corrieron a refugiarse.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) corrían a auxiliar a las lesionadas por las rocas, por los golpes a las vallas y por las caídas que se dieron entre la huida de la multitud.

La noche cayó y detrás de las vallas se veía cruzar la pirotecnia que estallaba en el aire o ya del lado de las pocas manifestantes que aún permanecieron en el lugar, mientras en el centro del Zócalo se elevaban las llamas de las pancartas, cartones, hojas de papel y demás materiales sobre los que miles de mujeres salieron a denunciar la violencia que no ven dar marcha atrás.

Caen 9 hombres ajenos a la marcha

Por Ivan Ortiz

Aunque se reportó un saldo blanco tras la marcha del 8M, hubo algunos destrozos ajenos a la movilización, por lo cual fueron detenidos nueve hombres.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) indicó que después de la manifestación original, y sin tener relación directa con la marcha de las mujeres, un grupo de aproximadamente 20 hombres comenzó a realizar destrozos en las puertas del Edificio de Gobierno, rompiendo algunas ventanas.

Por otro lado, durante la protesta, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, entre ellas 73 civiles y 14 elementos de la SSC; las cuales presentaron situaciones menores y fueron atendidas en el lugar.

Estas atenciones fueron por deshidratación, desmayos, luxaciones, insolación, caídas a pie de calle y tres atenciones por golpes. A lo largo del operativo se desplegaron 400 mujeres policías, quienes brindaron acompañamiento a las manifestantes.

Las Ateneas frenan al bloque negro

› Por Tania Gómez

Miles de mujeres marcharon el domingo por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, en una jornada que combinó símbolos de paz y episodios de vandalismo; sin embargo, los incidentes resultaron significativamente menores a los registrados en años anteriores.

El bloque negro, colectivo de mujeres encapuchadas vestidas de negro y con el rostro cubierto, protagonizó pintas en muros, cortinas de negocios y mobiliario urbano, así como la ruptura de cristales de algunos edificios y locales a lo largo de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

La policía capitalina confiscó martillos, aerosoles y brocas, pero optó por una contención sin detenciones masivas.

El Tip: El Diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena) destacó la importancia de garantizar un trato justo e igualitario para las mujeres.

La jornada arrancó con una imagen que contrastaba con la tensión de años previos: sobre Paseo de la Reforma, algunas de las miles de participantes se acercaron a las filas de mujeres policía del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desplegadas para escoltar y resguardar los contingentes, y les entregaron flores.

El gesto, breve y silencioso, anticipaba una marcha que, pese a los focos de violencia, mantendría un tono predominantemente reivindicativo.

El orden de la movilización respetó el protocolo establecido en años anteriores: las madres víctimas de feminicidio abrieron el recorrido, seguidas por mujeres con discapacidad y familias que asistieron acompañadas de menores de edad.

Una mujer trepa una de las bardas que protege Palacio Nacional. ı Foto: AP

Los diversos colectivos avanzaron por Reforma coreando consignas como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

En la Glorieta del Caballito, integrantes del bloque negro realizaron pintas sobre la escultura emblemática, una de las primeras acciones de vandalismo registradas durante el recorrido.

La tensión escaló alrededor de las 15:00 horas. Sobre avenida 5 de Mayo, cuando la agrupación Ateneas se desplegó a lo largo de la vialidad, metros antes de llegar al Zócalo, donde encapsuló a un grupo de manifestantes del bloque negro.

El operativo permitió retirarles martillos, aerosoles y brocas. Durante aproximadamente diez minutos, el avance de la marcha se detuvo mientras el resto de las participantes coreaba insistentemente: “Que las suelten, que las suelten”. Pasado ese lapso, la columna retomó su camino hacia el Zócalo.

La escena se repitió al menos en dos ocasiones más sobre la misma avenida. En esos momentos, un número considerable de manifestantes respondió con una muestra de movilización pacífica: se hincaron en el pavimento, alzaron el puño cerrado y guardaron silencio. La imagen, que duró apenas unos minutos, fue una de las más potentes de la jornada.

Sin embargo, la confiscación de herramientas no frenó del todo al bloque negro. Nuevas integrantes del colectivo reaparecieron portando martillos y aerosoles, y continuaron golpeando las cortinas metálicas de negocios y realizando pintas en fachadas duarante el recorrido.

A su paso por una tienda de ropa deportiva y una sucursal bancaria en la calle 5 de Mayo, diversos grupos pequeños de mujeres encapuchadas dejaron su huella en muros y cortinas.

En avenida Juárez, el vandalismo se extendió a esculturas y edificios: cristales rotos y grafitis marcaron el trayecto. Lo mismo ocurrió en varios tramos de Paseo de la Reforma, donde los muros de distintos comercios y espacios públicos amanecerán este lunes con pintas alusivas a la lucha feminista.

En paralelo a dichos actos, el bloque negro también lanzó botellas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se mantuvieron a la expectativa sin responder con fuerza. Cerca del Zócalo, algunas integrantes del bloque negro fueron vistas coordinando contingentes sobre 5 de Mayo, en los minutos previos a que la marcha llegara a la Plancha.

Pese a todo, el saldo de la jornada fue distinto al de años anteriores, cuando los enfrentamientos y los daños materiales dominaron la cobertura del 8M en la capital. Esta vez, la violencia fue acotada, los operativos policiales resultaron relativamente efectivos y la mayoría de las miles de participantes completaron el recorrido sin incidentes. Las autoridades capitalinas no reportaron personas detenidas al cierre de esta edición.

Menores sufren maltrato y delitos

› Por Fernanda Rangel

Una pequeña de siete años estuvo entre quienes salieron ayer a marchar por el Día Internacional de la Mujer. En compañía de su mamá, dijo a La Razón que “no quiero que mueran más mujeres”.

En la publicación Violencia vicaria contra mujeres y niñas, niños y adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a enero de 2024, las niñas y adolescentes enfrentan mayores niveles de violencia, desaparición y desigualdad que los varones.

El reporte registra que, en ese año, nueve de cada 10 personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual fueron mujeres. En un nivel similar están las niñas que recibieron atención por violencia familiar, ocho de cada 10 menores.

Además, 73.4 por ciento de las víctimas de trata de personas menores de edad registradas en 2025 son niñas o adolescentes, mientras que dos de cada tres menores desaparecidas en el país son mujeres.

Redim apunta que, en 2024, cuatro de cada 10 niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza y tres carecían de acceso a servicios de salud. Además, 1.5 millones de niñas de entre 5 y 17 años se enfrentan al fenómeno ilegal del trabajo infantil. La organización advirtió que, aunque algunos indicadores han mostrado reducciones, persisten retos estructurales para garantizarles sus derechos.

“Venimos a alzar la voz por Brenda”

Por Fernanda Rangel

Brenda Aguilar Guadalupe, de 21 años, desapareció el 18 de febrero de este año y, por primera vez, su familia acudió a la marcha del 8M para gritar su nombre y expresar la falta que les hace.

Ella pertenece a la estadística de ocho mil 328 mujeres que han desaparecido en la Ciudad de México desde el 1 de enero de 2012, cuando comenzó el conteo oficial de desapariciones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta ayer.

Iztapalapa y Cuauhtémoc ocupan los primeros dos lugares en desaparición de mujeres en la capital, con mil 518 y mil cuatro, respectivamente.

La prima de Brenda, Fátima Carreola, dijo a La Razón que la víctima salió de su hogar en Cuautitlán, Estado de México, con rumbo a su trabajo, pero “no llegó ni a la esquina a tomar el transporte”.

Fátima y más de 20 personas gritaron el nombre de Brenda y dijeron sentirse tristes y con coraje. Para ella, una desaparición “es algo que no se le desea a nadie”.

La lona con el rostro de Brenda no era la única colocada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La Razón contabilizó más de 60, sólo en esa rotonda de la avenida Paseo de la Reforma, sin contar las lonas que madres, hijas y hermanas tenían en las manos mientras marchaban en el contingente hasta el Zócalo de la CDMX.

“Quitan a los hijos con ayuda de jueces”

› Por Fernanda Rangel

“Se roban a los hijos con la ayuda de los jueces”, fue la consigna con la que los contingentes en contra de la violencia vicaria avanzaron durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital.

Katia Vázquez Peralta lleva cinco años y medio sin ver a sus hijos. Ella fue la primera mujer de Pachuca, Hidalgo, en denunciar violencia vicaria, pero todo su proceso legal lo vive en la Ciudad de México, donde el padre le arrebató la custodia.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Gobierno en México no lleva propiamente una lista de casos de violencia vicaria, por lo que para hacer estadísticas se basan en la cantidad de infancias que han sido violentadas por sus padres o padrastros.

Del 2010 a la fecha, en la capital del país se han registrado mil 319 casos de violencia de lesiones contra infancias de un año hasta los 17; de éstos, el grupo más agredido es el de 12 a 17 años, con 780 víctimas; luego, el de 6 a 11 años, con 321; y, por último, los de uno a 5 años, con 218 casos.

Los datos arrojan que siete de cada 10 niños de uno a 17 años, que son violentados mediante lesiones, son mujeres.

Mientras que las cifras de infancias de un año a 17 que reportaron ser víctimas de violencia sexual en la Ciudad de México entre 2010 y 2024 es de 382, de las que nueve de cada 19 son mujeres.

Luchan mujeres con deficiencia auditiva

› Por Fernanda Rangel

Alejandra Álvarez Hidalgo es una lideresa de la comunidad sorda en la Ciudad de México. Junto con su colectivo, participó ayer en la marcha por el Día Internacional de la Mujer para exigir que las mujeres sordas sean reconocidas como integrantes activas de la capital y se detenga la desvalorización que, señalan, les impone el sistema patriarcal.

También demandaron que las instituciones y el Gobierno comiencen a pensar en políticas más igualitarias y accesibles para que las mujeres sordas sean tomadas en cuenta y puedan participar como actoras en la toma de decisiones.

Álvarez Hidalgo exigió que las infancias sordas tengan garantizado el derecho a su lengua materna y a una educación bilingüe que combine la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y el español, y la posibilidad de aprender otros idiomas.

Entre sus demandas se encuentra que exista mayor accesibilidad para difundir información sobre derechos sexuales, legales y de salud dirigida a mujeres sordas: “Necesitamos más accesibilidad en información sobre los derechos de las mujeres y que haya intérpretes presentes, porque nosotras, como mujeres sordas, estamos informadas y necesitamos más información sobre cómo saber cuáles son nuestros derechos o cómo cuidar y proteger nuestra salud”, concluyó.

Ven posible trata infantil en el Mundial

› Por Fernanda Rangel

A falta de tres meses para que arranque el Mundial de Futbol 2026 en la capital y en plena marcha del 8M, hubo mujeres que gritaron consignas en contra de que se realice este evento sin tomar en cuenta que representa riesgos y aumentos de trata de menores.

De acuerdo con el propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los eventos deportivos de tal magnitud “muestran que ciertos riesgos pueden aumentar para niñas, niños y adolescentes” y, entre ellos, destacan el trabajo infantil, la trata y la explotación sexual comercial.

Mayra Hernández, fundadora de la asociación civil Back Home, es originaria de Jalisco, otra de las sedes del Mundial de Futbol 2026. Ella externó a La Razón que le preocupa el delito de trata con la llegada de muchos extranjeros al país.

“El Mundial es un evento masivo en el cual van a venir extranjeros y nuestro país ocupa el primer lugar en todo el mundo en consumo y producción de material de abuso sexual. Entonces, aquí en México tenemos que entender que ninguna niña y niño están a la venta y que tenemos que ayudar a denunciar”, subrayó

La Red por los Derechos de la Infancia en México, registra que el 73.4 por ciento de las víctimas de trata de personas menores de edad en 2025, en el país, fueron niñas o adolescentes, mientras que dos de cada tres menores reportados como desaparecidos en el país son mujeres.

Estados replican marcha y exigen frenar violencia

› Por Alan Gallegos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de manifestantes marcharon en diferentes ciudades de los estados para exigir marcadamente un alto a la violencia de género y a las desapariciones, pero también para que se refuerce la búsqueda de personas y contra los feminicidios, así como justicia para las víctimas.

En Morelos, donde ocurrieron la semana pasada dos feminicidios de estudiantes, desde las 8:00 horas cientos de mujeres se reunieron en la Glorieta de Tlaltenango y marcharon rumbo al centro de Cuernavaca.

El Dato: En Coatzacoalcos, la colectiva Medusas de la Costa suspendió la marcha. Sin embargo, en Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba y Orizaba, la marea morada tomó las calles.

Otro grupo de mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de donde eran alumnas las víctimas, marcharon desde el campus de Cuernavaca hacia el centro. Algunas de las alrededor de siete mil mujeres que, se estima, participaron en esta expresión, portaban pancartas con diferentes consignas feministas como: “No sentir rabia es un privilegio” y “sanar en voz alta evita que otros mueran en silencio”.

Estudiantes y colectivos de Morelos exigen justicia por sus compañeros. ı Foto: Cuartosuro

Las estudiantes clamaron justicia por los asesinatos de sus compañeras de la UAEM Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes en hechos distintos fueron primeramente desaparecidas y unos días después, halladas sin vida, ambas en la misma semana pasada.

Durante el trayecto, un grupo de universitarias pegó fichas de búsqueda de sus compañeras e hizo pintas en bardas y negocios que encontraban a su paso.

Asimismo, varias mujeres, molestas por la muerte de sus compañeras, lanzaron bombas molotov, huevos –algunos con harina y pintura–, piedras, botellas de plástico, cohetones y bengalas de humo frente a Palacio de Gobierno.

De acuerdo con reportes locales, una de las bombas molotov lanzadas quedó atrapada entre los muros del inmueble oficial estatal, lo que provocó un incendio en esa parte y generó gritos y alboroto entre las presentes.

Otro punto donde se lanzaron bombas fue en la antigua sede del Congreso, ubicada en la avenida Matamoros, casi al entrar al primer cuadro de la ciudad.

Bloque negro realiza desmanes en Palacio de Gobierno de Toluca. ı Foto: Cuartosuro

En Cuautla, alrededor de 800 personas marcharon para exigir justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres. Colectivos denunciaron la violencia en Morelos y señalaron que han documentado hasta 121 feminicidios, cifra superior a la reportada oficialmente.

En Zacatecas se realizó, según medios locales, la marcha más grande en la historia del estado, en la que participaron cerca de 18 mil mujeres.

Cabe mencionar que en 2024, al finalizar la marcha del 8M, decenas de policías antimotines arrastraron y golpearon a cientos de mujeres que estaban en el lugar marchando.

Ayer domingo, el contingente principal, integrado por alrededor de 15 mil personas, partió a las 12:05 horas desde la Unidad Académica de Ingeniería con rumbo al Centro Histórico.

Las voceras del Movimiento Feminista calificaron al gobierno de Zacatecas como “fallido” ante el aumento de los índices de violencia, la trata de personas y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

En otro punto donde se reportaron desmanes fue en el centro de Toluca, donde las colectivas derribaron las vallas metálicas y realizaron pintas en edificios, principalmente en Palacio de Gobierno, que también estaba custodiado por elementos femeniles de la policía estatal.

De igual manera, durante la marcha se gritaron consignas contra el machismo, la desigualdad y se exhibieron nombres de acosadores, incluidos algunos maestros de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Debido a que se tuvieron que cerrar algunas calles, los ciudadanos tuvieron que optar por vías alternas como Sebastián Lerdo de Tejada y evitar la avenida Miguel Hidalgo.

Los bloqueos avanzaron desde el Parque Vicente Guerrero, a un costado de Ciudad Universitaria, y continuaron por la avenida José María Morelos hasta Motolinía, donde dieron vuelta para llegar a Miguel Hidalgo y seguir por esta vialidad hasta llegar a Quintana Roo.

En Tabasco, un grupo de mujeres inició su recorrido desde el Parque la Estrella, en el municipio del Centro, y hasta detenerse frente al Instituto Juárez para gritar consignas.

Posteriormente, las colectivas llegaron a la Plaza de Armas, donde continuaron gritando consignas frente al Tribunal Superior de Justicia, que las recibió con un lazo gigante de globos morados.

En Hermosillo, Sonora, se llevó a cabo la actividad “Rodada por las mujeres”, donde decenas de manifestantes se trasladaron desde la Plaza de los 100 Años, ubicada sobre el bulevar Rosales, tomando el bulevar Colosio hasta la altura del nuevo paso a desnivel y retornando nuevamente sobre Colosio hasta la calle Pino Suárez, cerca del punto de partida.

Finalmente, en Oaxaca, en el marco del Día de la Mujer, se llevó a cabo con gran participación la 5.ª Carrera por la Mujer en Tuxtepec, donde el evento se desarrolló en el circuito del Muro Boulevard, reuniendo a 270 participantes de distintas edades y categorías.





La trata y feminicidios, problemas reales: ONG

› Por Tania Gómez

En el marco del 8 de marzo, la plataforma unnainfancia.org, especializada en salud materna y protección del binomio madre-hijo, junto con múltiples colectivos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, alzaron la voz para señalar las demandas más urgentes de las mexicanas, quienes exigen atención médica, educación, empleo digno y seguridad real frente a una violencia que no cede.

“Las auténticas necesidades de las mujeres del país son brindar seguridad frente a la delincuencia, elevar la protección ante el grave problema de explotación sexual y trata, combatir la violencia sexual hacia la mujer embarazada y aumentar la atención en salud y educación. No el aborto ni leyes que eternicen injusticia, maltrato y sometimiento hacia ellas”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento dirigido al Gobierno federal, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Dato: La plataforma UNNAInfancia denunció que el aborto provocado con violencia ocurre cuando una mujer es obligada, presionada o amenazada para terminar un embarazo.

Los colectivos presentaron un listado de datos que retratan la magnitud del problema. De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) y el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), anualmente mueren 28.3 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en México, y sus principales causas son hemorragias obstétricas, hipertensión gestacional e infecciones postparto, “no el aborto”, según un estudio del epidemiólogo chileno Elard Koch del Melisa Institute.

En materia de violencia, las cifras son igualmente graves: en enero de 2026 se registraron 54 feminicidios, con mayor incidencia en mujeres de 18 a 35 años. Los estados con más casos son Sinaloa, la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Tamaulipas, que concentran casi el 39 por ciento nacional.

7,975 Nacimientos de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años se registraron en 2024

El embarazo infantil, descrito por los colectivos como “la expresión más cruel de violencia y abandono”, persiste. En 2024 se registraron siete mil 975 nacimientos por embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, en estados como Chiapas, Guerrero, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz a la cabeza. Un caso reciente en Chiapas involucró a una niña de 11 años con 20 semanas de gestación tras ser abusada por su padrastro.

El informe del Early Institute reveló que más del 70 por ciento de las víctimas de trata en 2025 eran niñas y adolescentes, mientras que el 32.8 por ciento de las jóvenes de 15 a 17 años han sufrido violencia sexual en el ámbito comunitario, de acuerdo con datos citados por las organizaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que el despido por embarazo sigue siendo una de las quejas más recurrentes de las mujeres en 2025-2026, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que las mujeres mexicanas alcanzan en promedio 10.3 años de escolaridad, frente a 10.8 de los hombres.

En cuanto a salud, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025 revela que la obesidad afecta al 33.5 por ciento de las mujeres adultas, mientras que la depresión y la ansiedad tienen una prevalencia del 20 por ciento entre las mujeres jóvenes.

Los colectivos hicieron un llamado expreso al Gobierno federal, a diputados, senadores y a ministros de la SCJN a incorporar estos elementos en sus decisiones presentes y futuras, con el objetivo de construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las mujeres mexicanas.

UNAM refuerza seguridad ante crímenes en la UAEM

› Redacción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que reforzará las medidas de seguridad para los integrantes de su comunidad que comparten proyectos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Lo anterior, luego del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la UAEM.

En un comunicado, la UNAM condenó los hechos y expresó su solidaridad con toda la comunidad estudiantil de la UAEM: “Nos sumamos con firmeza a la condena de estos hechos que han enlutado a la sociedad morelense, y confiamos en que las autoridades investigarán a fondo para detener a los responsables para llevarlos ante la justicia”.

El Tip: Las universitarias estudiaban en la UAEM. Con 11 días de diferencia, se reportó su desaparición y el hallazgo de sus cuerpos.

Finalmente, indicó que se mantiene atenta para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM.

El jueves pasado la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.

La UAEM lamentó la muerte de su alumna y exigió a las autoridades realizar un investigación con perspectiva de género que permita el esclarecimiento para que el crimen no quede impune.

Karol Toledo fue la segunda estudiante de la UAEM que desapareció y fue localizada sin vida en menos de dos semanas, ya que el pasado 2 de marzo se dio a conocer el hallazgo sin vida de Kimberly Joselin, otra joven estudiante de la UAEM que había desaparecido el 20 de febrero.

El cuerpo de Kimberly fue localizado en la zona norte de Cuernavaca y, en un mensaje, el fiscal general estatal, Fernando Blumenkron, dijo que desde que los familiares se presentaron ante la dependencia para levantar la denuncia, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas actuó con perspectiva de género y con el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias.

Mencionó que, como resultado de ello,, hoy se tiene en prisión a un probable responsable del hecho delictivo en agravio de Kimberly.

“El MP me dijo que estaba retenida en el hospital por el delito de aborto”

› Por Fernanda Rangel e Ivan Ortiz

“Tenía miedo, quería que fuera un sueño”, así es como Samantha, nombre para proteger su identidad, recuerda los dos días que pasó en el Hospital General La Villa al ser criminalizada, maltratada por su ginecóloga por abortar, por lo que el Ministerio Público la señaló por presuntamente cometer un delito, el cual creció 32 por ciento en el último año.

En la Ciudad de México es legal abortar hasta las 12 semanas de gestación, Samantha tenía 14, pero aun así, a principios de 2026, su entonces pareja la manipuló y presionó para que tomara pastillas abortivas. Horas después tuvo una hemorragia y en plena madrugada su abuela y primo la llevaron al nosocomio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Dato: La clínica Beatriz Velazco es la que más interrupciones Legales del Embarazo practicó en la ciudad con 17 mil 288, entre 2019 y 2024, indicó la Sedesa.

“Llegué a urgencias diciendo que me estaba desangrando y que tenía 14 semanas de embarazo, iba con mi abuelita y con mi primo. Mi abuelita fue quien dio mis datos para que me pudieran ingresar. Yo sentía que me iba a desmayar”, rememoró Samantha a La Razón.

La joven de 20 años decidió abortar desde el inicio, pero su abuela la amenazó con correrla de casa si lo hacía, así que continuó, pero tiempo después los problemas con su entonces pareja crecieron, pues ésta no iba a hacerse responsable y la obligó a tomar las pastillas abortivas.

El Tip: La Secretaría de Salud local estima que 73 por ciento de las usuarias atendidas en servicio de Interrupción Legal del Embarazo cursaba la preparatoria y la secundaria.

Pese a tener una hemorragia y ser una emergencia obstétrica, dijo, tardó horas en ser ingresada y cuando la ginecóloga asignada fue a revisarla la trató violentamente, le insertó los dedos en el canal vaginal y le sacó fotos con su celular a la sangre de la hemorragia.

“La ginecóloga, sin pedirme autorización, me metió los dedos y empezó a sacar mucha sangre y le tomó foto, pero ni siquiera se dirigió a mí. No me dijo para qué y todavía no sé. No sé si forma parte de la carpeta de investigación”, señaló triste.

El Tip: En la Ciudad, 14 unidades médicas brindan el servicio de Interrupción Legal del Embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Samantha comentó que la doctora también la manipuló y la obligó a decir qué había tomado para abortar bajo el pretexto de que “podía hacer daño a la salud y me causaría un choque con el medicamento que ella me iba a suministrar, entonces le dije qué me había tomado”.

La mujer contó que la ginecóloga le confirmó con tono frío que ya no tenía un producto y que iban a hacerle un legrado para sacar placenta y materia que se quedó dentro de ella para evitar una posible infección o septicemia.

Samantha recordó que, durante el procedimiento, las enfermeras que la atendieron fueron muy amables y también la anestesióloga, pues le explicaron con detenimiento lo que sucedía, le hablaron con calma y no la hicieron sentir “una criminal”.

Esto cambió cuando horas más tarde, un doctor le informó que una agente del Ministerio Público había ido a verla y que venía acompañada con una defensora pública, todo esto mientras seguía afectada por la anestesia y los medicamentos.

“Yo me sentía como ida. No supe cuánto tiempo pasó. Yo estaba como que medio dormida, medio despierta. La chica del Ministerio Público me dijo que estaba retenida en el hospital por el delito de aborto”, contó.

En una hoja con un formato, la agente del Ministerio Público anotó que Samantha era culpable de aborto de un feto de 16 semanas, a pesar de que ella tenía 14.

“En la hoja decía que se me acusaba de aborto por 16 semanas, dos semanas más de las que tenía, les enseñé el ultrasonido más reciente en el que venía la fecha y las semanas que tenía”, comentó.

La agente ministerial también le insistió a Samantha y su doctor que tenían que hacerle una prueba para confirmar la ingesta del medicamento abortivo, pero el propio hospital le había administrado el mismo fármaco para controlar el sangrado y la cantidad saldría mayor en el análisis.

Si bien el aborto es legal desde 2007 en la Ciudad de México, lo que la convirtió en la primera entidad del país en despenalizarlo, éste permanece como delito para aquellas mujeres que aborten después de las 12 semanas de embarazo.

La bancada guinda aseguró que la reforma no terminaría en la congeladora y anunció foros públicos sobre el tema. Pero esto nunca se realizó y en febrero de 2025 la iniciativa terminó archivada. Mientras tanto, el número de mujeres criminalizadas por abortar ha crecido.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por este diario, el año pasado la Fiscalía capitalina abrió 244 carpetas de investigación por este ilícito, mientras que en 2024 fueron 185, es decir, el alza fue de 32 por ciento. La cifra además representó casi el doble que en 2015 y 2019, cuando se dieron 132 carpetas.

Tras aquel episodio, Samantha pidió hablar a solas con la defensora pública asignada, quien le recomendó que se reservara información y no declarara.

El día que dejaría el nosocomio, la joven la mujer supo que horas después de que la admitieron, la ginecóloga se acercó a su familia y le pidió que llevara el feto o habría consecuencias legales.

“Cuando todavía no sabían nada de mí, a mis familiares les dijeron que tenían que traer el producto, porque ya era un tema legal y si no se iban a meter en problemas. Fueron a mi casa a recoger el producto y mis familiares lo pusieron en una bolsita, lo llevaban de una forma delicada.

“Al momento de llegar al hospital, la ginecóloga le comentó a mi mamá que destapara el producto. Mi mamá me dice que ella (la doctora) lo apachurró feo y lo mostró a los pasantes, ya que estaban alrededor de una mesita donde pusieron al producto. Mi mamá empezó a llorar”, recordó Samantha con la voz entrecortada.

La joven expresó que cuando su tía le contó lo que sucedió con el feto sintió impotencia y dolor, porque no sólo ella era criminalizada, también su familia.

Hicieron arreglos funerarios para que el feto fuera cremado y colocado en una urna dentro de un nicho de uno de sus familiares, pero a más de un mes que su mamá lo llevó a La Villa y luego de que ingresaron un escrito para recuperarlo, no se los han entregado. A lo largo de su estancia en el hospital, Samantha no recibió información formal de su salud.

Samantha se acercó a la plataforma Abortistas MX, en la cual supo que, tal vez, el hospital avisó al Ministerio Público de su aborto bajo la figura de omisión de reporte médico forense, que es un capítulo dentro del Código Penal capitalino que abarca los artículos 301 y 302. El primero refiere que se impondrán de seis a tres años de prisión al médico que preste atención a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente la identidad de la persona, el lugar y las circunstancias donde estaba, la naturaleza de las lesiones y causas probables, así como su ubicación.

Mientras que el 302 establece que se va a sancionar con la misma cantidad de tiempo al médico que, habiendo otorgado responsiva de la atención de un lesionado, no indique el cambio del lugar en el que se atiende al lesionado, una historia clínica respectiva y demás.

Para la abogada de Samantha e integrante de Abortistas MX, la figura de omisión de reporte médico forense pone en riesgo tanto a las personas que son criminalizadas por abortar como al personal de salud que atiende.

“Existe en siete estados y la Ciudad de México lo tiene. No es sólo una obligación administrativa, sino un tipo penal que ha generado mucho mayor temor al personal de salud, lo que hace que en cuanto ve un tema de aborto se le prendan todas las alertas”, advirtió Ninde MolRe.

Junto con su familia y Ninde MolRe, Samantha ingresó un amparo en contra del Hospital General La Villa, la Fiscalía capitalina y la normativa que obliga a la denuncia por parte del personal médico.

Del mismo modo, las afectadas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el trato que Samantha recibió en su estancia de dos días en el nosocomio, además del escrito para que les entreguen el feto de 14 semanas.

Para Samantha, su testimonio expone la ruta institucional que convierte a una paciente en imputada desde la cama de un hospital: “Yo llegué diciendo que me estaba desangrando”.

FALTA PREPARACIÓN MÉDICA. La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, señaló en entrevista que la capacitación del personal médico en la atención de personas que llegan a hospitales tras abortar es un área que debe fortalecerse, particularmente para evitar que se antepongan posturas personales a la atención médica.

La funcionaria consideró que algunos casos en los que el personal de salud reporta a pacientes ante el Ministerio Público responden a posiciones personales o ideológicas, esto pese a que existe una figura penal que los obliga a denunciar con peligro de cárcel.

“Es un área de oportunidad que tenemos que hacer para capacitar mejor a las personas. Es un tema de una concepción conservadora que está anteponiendo sus concepciones a la salud de las mujeres”, afirmó Gasman Zylbermann.

La criminalización ı Foto: Especial

Acceso al derecho ı Foto: Especial

Espera diputada discusión de la despenalización

› Por Fernanda Rangel

La diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, expresó que espera que en el tiempo restante de la actual III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México avance en la discusión de su iniciativa que propone eliminar el aborto del Código Penal capitalino.

La legisladora explicó a La Razón que ha presentado y promovido esta iniciativa en distintas legislaturas, por lo cual la impulsará para que avance.

“Yo esperaría que fuera (discusión en el Pleno) antes de que concluyera la legislatura. De verdad, sería un gran avance. Todavía tenemos un año y medio de esta legislatura para continuar sensibilizando tanto a diputados como a la sociedad de lo importante que es el que se nos pueda reconocer”, señaló.

El Tip: Morena afirma que hubo una “campaña de desinformación” sobre la iniciativa de aborto y que incluso sus legisladoras fueron “linchadas” con lonas y en la web.

Pese a que entre 2024 a 2025 la criminalización de personas con capacidad de gestar por el delito de aborto ha aumentado en 32 por ciento, la morenista agregó que, desde su punto de vista, las mujeres no deberían enfrentar procesos penales por decidir sobre su cuerpo.

“No podemos seguir siendo señaladas por decidir sobre nuestro cuerpo. Nadie nos puede obligar a ser madres cuando no contamos con las circunstancias económicas, psicológicas”, indicó.

120 mil personas asistieron ayer a la marcha del 8M en la capital

Ayala Zúñiga destacó que trabajará para que este delito se derogue, pero, a un año dos meses de que se presentó la propuesta en el Congreso capitalino, no hay avances por el freno de Morena. Ayer, la diputada Brenda Ruiz Aguilar indicó que seguirá la campaña de información.

Proponen que infieles pierdan 50% de derechos

› Por Ivan Ortiz

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentará mañana el paquete completo de iniciativas para la protección y los derechos de las mujeres capitalinas que ha propuesto a lo largo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entre las propuestas enumeradas en la conferencia La Chilanguera,la bancada guinda destacó la propuesta “Traición Cero Liquidación”, la cual establece que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos, pierda 50 por ciento de los derechos que le correspondan en el matrimonio.

Es decir, si una persona fue infiel a su pareja perderá la mitad de todos los bienes que le corresponderían tras divorciarse, siempre y cuando el matrimonio se haya dado bajo sociedad conyugal.

5 iniciativas en materia de género incluye el paquete de Morena

La promovente de esta iniciativa, Elizabeth Mateos, originalmente la planteó en octubre de 2025 de tal manera que las y los esposos infieles perdieran todos sus bienes construidos bajo el matrimonio.

“El cónyuge que haya cometido infidelidad, abandono o violencia pierda el derecho a la liquidación del patrimonio común”, decía la propuesta inicial. Ahora se plantea una pérdida de la mitad de los bienes por ser infiel, en vez de una pérdida total.

“Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar nuestros derechos”, declaró la diputada.