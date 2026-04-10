Trump elogia a tripulación de Artemis II tas amerizaje; ‘el siguiente paso será Marte’, afirma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a los “talentosos” tripulantes de la nave Orion, tras completar la misión Artemis II de la NASA con un amerizaje “perfecto” frente a las costas de San Diego, California, tras diez días de periplo espacial.

“Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!”, escribió el mandatario en un mensaje compartido en redes sociales, poco después del amerizaje.

Trump indicó que desea recibir a la tripulación en la Casa Blanca y aseguró que este trascendental hito se repetirá, al tiempo que ha conjeturado sobre una futura misión con destino al planeta rojo.

“¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!”, afirmó.

Más temprano, la misión Artemis II de la NASA concluía con éxito tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico después de completar su histórico viaje alrededor de la Luna.

La nave Orion descendió a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 horas (hora local), durante aproximadamente 13 minutos.

Al entrar a la Tierra la cápsula experimentó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

Así ingresó la nave Orion de Artemis II a la Tierra. ı Foto: NASA.

La NASA informó que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

Con información de Europa Press.

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JVR