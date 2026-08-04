Pelea en el lodo de Lollapalooza 2026 termina en beso y se vuelve viral | VIDEO

Este fin de semana se llevó a cabo el festival de música Lollapalooza en el Grant Park de Chicago, Estados Unidos, y pese a que la cartelera tuvo grandes artistas, una pelea en el lodo se robó la atención de todos y se volvió viral.

Este año el festival de música Lollapalooza se realizó del 30 de junio al 2 de agosto, y se contó con la presencia de artistas como Charli XCX, Lorde, Jennie, The Smashing Pumpkins, The XX y Tate mcRae.

El sábado la cartelera tenía como artistas principales a Olivia Dean, Disco Lines, Dj Trixxie Mattel y Jennie, pero un evento no oficial que se realizó dentro del Grant Park de Chicago se robó la atención de muchas y muchos.

Pelea de lodo en Lollapalooza 2026

Por medio de redes sociales, la fotógrafa Lindsay Perrin convocó a una pelea de lesbianas tipo lucha libre en el lodo, y después del suceso viral publicó: “¿No te enteraste? ¡Mi evento de lucha en el barro entre lesbianas en Lollapalooza fue lo mejor del sábado!”

El evento no oficial estuvo programado a las 18:30 horas del 1 de agosto entre los escenarios Allianz y T-Mobile cerca del balón blanco del Lollapalooza, y reunió a cientos de personas que no dudaron en grabar y publicar en redes sociales.

Pese a que muchas personas se reunieron para presenciar y participar en el evento de lucha en lodo, hubo un video en específico que logró reunir cientos de miles de reporoducciones en TikTok.

En el video se puede apreciar a dos chicas utilizando outfits característicos del Lollapalooza peleando en el lodo con mucha energía y una gran entrega a la diversión y el momento.

Pese a que inicialmente se puede observar que la pelea tiene toda la seriedad y entrega por parte de las dos jóvenes, el momento que logró captar la atención de todos los usuarios en redes sociales fue el apasionado beso con el que concluyó el la lucha en lodo.

Esta pelea fue protagonizada por Avery y Bin, dos mujeres que llevan un año de relación y que disfrutaron mucho de la viralidad de su pelea y del evento organizado por Lindsay Perrin.

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