¿Quién es Olivia Dean y por qué fue la favorita en los Grammy 2026?

Olivia Dean era una de las artistas más esperadas en los Grammy 2026. La joven de 26 años de edad no solo ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en esta edición de los galardones, pues también fue celebrada por su look elegante y femenino, así como por su mensaje a favor de los migrantes en Estados Unidos.

Al aceptar su premio en los Grammy, Olivia Dean destacó: “Soy la nieta de una inmigrante, no estaría aquí... Soy un producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin el otro”, sentenció la cantante británica.

Olivia Dean accepts the #Grammy for Best New Artist and says, “I’m a granddaughter of an immigrant": "I am a product of bravery, and those people need to be celebrated.” pic.twitter.com/W8UTE5r4Tl — Variety (@Variety) February 2, 2026

El mensaje de la famosa fue ampliamente celebrado en las redes sociales. Recordemos además que el reconocimiento de Mejor Artista Nuevo es uno que han obtenido en el pasado importantes celebridades que han marcado la música como Billie Eilish, The Beatles, Dua Lipa y muchas personalidades más.

¿Quién es Olivia Dean?

Olivia Lauryn Dean es una cantante y compositora británica nacida el 14 de marzo de 1999. Su abuela emigró al Reino Unido desde Guyana a los 18 años de edad y desde pequeña, Olivia mostró un gran interés en la música, pues quedó en segundo lugar de su primer concurso de canto en la escuela primaria.

Olivia Dean en los Grammy ı Foto: AP

Tomó clases de teatro musical en una escuela sabatina y participó en un coro de gospel. A los 15 años, entró al BRIT Schook y si bien en un inicio estudiaba teatro, después se cambió a composición musical.

Dean comenzó a componer canciones a los 16, aprendiendo a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta. A los 17, comenzó a realizar actuaciones callejeras en South Bank.

Su debut en la escena musical ocurrió en el año 2019 con su primer EP, Ok Love You Bye. Posteriormente, su álbum debut Messy en 2023 alcanzó los primeros números de popularidad en las listas musicales inglesas.

Sin embargo, fue con la canción ‘Man I Need’ de su segundo álbum de estudio, The Art Of Loving, que alcanzó la fama a nivel internacional. Una de sus canciones más virales es el tema ‘So Easy (To Fall in Love)’, que se hizo tendencia en redes sociales.

Además de su carrera musical que ya ha sido reconocida con un Grammy, Olivia Dean también cuenta con una amplia base de seguidores, pues tiene a 4.3 millones de seguidores en Instagram, donde su fondo es color rosa tras ser reconocida con un premio en los Instagram Ring Awards 2025 por su creación de contenido.