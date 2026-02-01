Grammys 2026: Lista completa de los GANADORES de los premios a la música

Este domingo 1 de febrero se llevan a cabo los premios Grammys 2026 donde la Academia de Grabación celebra lo mejor de la música en el último año a nivel internacional.
Los premios Grammy reciben una lluvia de estrellas de la industria musical y el público está ansioso de conocer quiénes son los artistas ganadores en cada una de las categorías los galardones.
Por ello, te compartimos la lista de los ganadores de esta edición de los importantes premios musicales:
Lista completa de nominados a los Grammys 2026
Grabación del Año
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “Luther,” Kendrick Lamar With SZA
- “The Subway,” Chappell Roan
- “APT.,” ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- SWAG, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- MUTT, Leon Thomas
- CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Canción del Año
- “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)
- “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
- “Golden [de KPop Demon Hunters]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- “luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar With SZA)
- “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- ‘Golden’- K pop demon hunters GANADORA
Mejor soundtrack compilatroio para Medios Visuales
- Sinners GANADORA
Mejor Grabación Dance Pop
- ‘Abracadabra’- Lady Gaga GANADORA
Mejor video musical
- ‘Anxiety’- Doechii GANADORA
Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop
- ‘Defying Gravity’ - Cynthia Erivo y Ariana Grande GANADORA
Compositor del año
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop en solitario
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
- SWAG -Justin Bieber
- Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter
- Something Beautiful -Miley Cyrus
- MAYHEM -Lady Gaga
Mejor performance de rock
- U Should Not Be Doing That -Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine -Linkin Park
- NEVER ENOUGH -Turnstile
- Mirtazapine -Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning -YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II GANADOR
Mejor performance metal
- Night Terror -Dream Theater
- Lachryma -Ghost
- Emergence -Sleep Token
- Soft Spine -Spiritbox
- BIRDS -Turnstile GANADOR
Mejor Canción de rock
- As Alive As You Need Me To Be- Nine Inch Nails)
- Caramel - Sleep Token
- Glum - Hayley Williams
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Zombie - YUNGBLUD
Mejor Álbum de Rock
- private music -Deftones
- I quit -HAIM
- From Zero -Linkin Park
- NEVER ENOUGH -Turnstile
- Idols - YUNGBLUD
Mejor actuación de rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice GANADOR Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
La mejor canción de rap
- Anxiety - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay GANADOR
Mejor portada de álbum
- CHROMAKOPIA - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)
- The Crux - William Wesley II, art director (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos - Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)
- Glory - Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)
- moisturizer - Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)
Productor del Año, No Clásico
Dan Auerbach
- “Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges)
- Harsh & Exciting (Moonrisers)
- “Holy Ghost Party” (Robert Finley)
- “Love Is Cruel” (Miles Kane)
- Medium Raw (Early James)
- A Million Knives (The Velveteers)
- No Rain, No Flowers (The Black Keys)
- Our Time in the Sun (Jeremie Albino)
Cirkut- GANADOR
- “Abracadabra” (Lady Gaga)
- “AEOMG” (Coco Jones)
- “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
- “Big Sleep” (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder)
- “Disease” (Lady Gaga)
- “IT girl” (JADE)
- “A Little More” (Ed Sheeran)
- Mayhem (Lady Gaga)
- “Red Terror” (The Weeknd)
Dijon
- Baby (Dijon)
- “DAISIES” (Justin Bieber)
- “DEVOTION” (Justin Bieber & Dijon)
- “THINGS YOU DO” (Justin Bieber)
- “YUKON” (Justin Bieber)
Blake Mills
- For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast)
- Forever Is a Feeling (Lucy Dacus)
- Glory (Perfume Genius)
- That Wasn’t a Dream (Pino Palladino And Blake Mills)
Sounwave
- GNX (Kendrick Lamar)
Compositor del Año, No Clásico
Amy Allen- GANADORA
- “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
- “Bad as the Rest” (Jessie Murph)
- “Hail Mary” (Shaboozey, Sierra Ferrell)
- “Handlebars” (JENNIE Featuring Dua Lipa)
- “Just Keep Watching” (Tate McRae)
- “Lost in Translation” (Carín León & Kasey Musgraves)
- “Manchild” (Sabrina Carpenter)
- “Tears” (Sabrina Carpenter)
- “WHY” (Jon Bellion Featuring Luke Combs)
Edgar Barrera
- “Birthday Behavior” (BIA, Young Miko)
- “Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís)
- “Ese Vato No Te Queda” (Carín León, Gabito Ballesteros)
- “Me Jalo” (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
- “Me Retiro” (Santana, Grupo Frontera)
- “Milagros” (KAROL G)
- “Sigueme Besando Asi” (Manuel Turizo)
- “Soltera” (Shakira)
- “Una Noche Contigo” (Juanes)
Jessie Jo Dillon
- “Bless Your Heart” (Megan Moroney)
- “Bottomland” (HARDY)
- “Dreams Don’t Die” (Jelly Roll)
- “First Rodeo” (Kelsea Ballerini)
- “Happen to Me” (Russell Dickerson)
- “Hello S***ty Day” (Jake Worthington, Miranda Lambert)
- “If You Were Mine” (Morgan Wallen)
- “Patterns” (Kelsea Ballerini)
- “To the Men That Love Women After Heartbreak” (Kelsea Ballerini)
Tobias Jesso Jr.
- “Another Baby!” (Dijon)
- “Baby!” (Dijon)
- “Daisies” (Justin Bieber)
- “From” (Bon Iver)
- “Go Baby” (Justin Bieber)
- “Golden Burning Sun” (Miley Cyrus)
- “Man I Need” (Olivia Dean)
- “Relationships” (HAIM)
- “Walking Away” (Justin Bieber)
Laura Veltz
- “About You” (BigXthaPlug Featuring Tucker Wetmore)
- “Blue Strips” (Jessie Murph)
- “Grand Bouquet” (Maren Morris)
- “Leave Me Too” (Josh Ross)
- “Parallel Universe” (Lauren Spencer Smith)
- “Someone In This Room” (Jessie Murph Featuring Bailey Zimmerman)
- “Touch Me Like A Gangster” (Jessie Murph)
- “What Tomorrow’s For” (Blessing Offor)
- “You’ll Be OK, Kid – From The Original Documentary Child Star” (Demi Lovato)
Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada
Mejor Álbum Pop Latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, KAROL G
- Cancionera, Natalia Lafourcade GANADORA
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado, Feid
- NAIKI, Nicki Nicole
- EUB DELUXE, Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo), Yandel
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM, Los Wizzards
- Novela, Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
- Sin Rodeos, Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca), Carín León GANADOR
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces, Gloria Estefan GANADORA
- Clásicos 1.0, Grupo Niche
- Bingo, Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación de Música Global
- “EoO”, Bad Bunny
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “JERUSALEMA”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Qué?”, Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream (Live)”, Shakti
- “Daybreak”, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor Interpretación de Música Africana
- “Love”, Burna Boy
- “WithYou”, Davido Featuring Omah Lay
- “Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin
- “Gimme Dat”, Ayra Starr Featuring Wizkid
- “PUSH 2 START”, Tyla
Mejor Álbum de Música Global
- Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness, Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
- Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso And Maria Bethânia
Mejor Álbum de Reggae
- Treasure Self Love, Lila Iké
- Heart & Soul, Vybz Kartel
- BLXXD & FYAH, Keznamdi
- From Within, Mortimer
- No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada
- Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
- According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into the Forest, Jahnavi Harrison
- Nomadica, Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality
- The Colors in My Mind, Chris Redding
