Grammys 2026: Lista completa de los GANADORES de los premios a la música

Este domingo 1 de febrero se llevan a cabo los premios Grammys 2026 donde la Academia de Grabación celebra lo mejor de la música en el último año a nivel internacional.

Los premios Grammy reciben una lluvia de estrellas de la industria musical y el público está ansioso de conocer quiénes son los artistas ganadores en cada una de las categorías los galardones.

Por ello, te compartimos la lista de los ganadores de esta edición de los importantes premios musicales:

Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Grabación del Año

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

“Abracadabra,” Lady Gaga

“Luther,” Kendrick Lamar With SZA

“The Subway,” Chappell Roan

“APT.,” ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

SWAG, Justin Bieber

Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM, Lady Gaga

GNX , Kendrick Lamar

MUTT , Leon Thomas

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Canción del Año

“Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)

“DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)

“Golden [de KPop Demon Hunters ]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar With SZA)

“Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“WILDFLOWER”, Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

‘Golden’- K pop demon hunters GANADORA

Mejor soundtrack compilatroio para Medios Visuales

Sinners GANADORA

Mejor Grabación Dance Pop

‘Abracadabra’- Lady Gaga GANADORA

Mejor video musical

‘Anxiety’- Doechii GANADORA

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop

‘Defying Gravity’ - Cynthia Erivo y Ariana Grande GANADORA

Compositor del año

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop en solitario

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

SWAG -Justin Bieber

Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter

Something Beautiful -Miley Cyrus

MAYHEM -Lady Gaga

Mejor performance de rock

U Should Not Be Doing That -Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine -Linkin Park

NEVER ENOUGH -Turnstile

Mirtazapine -Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning -YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II GANADOR

Mejor performance metal

Night Terror -Dream Theater

Lachryma -Ghost

Emergence -Sleep Token

Soft Spine -Spiritbox

BIRDS -Turnstile GANADOR

Mejor Canción de rock

As Alive As You Need Me To Be- Nine Inch Nails)

Caramel - Sleep Token

Glum - Hayley Williams

NEVER ENOUGH - Turnstile

Zombie - YUNGBLUD

Mejor Álbum de Rock

private music -Deftones

I quit -HAIM

From Zero -Linkin Park

NEVER ENOUGH -Turnstile

Idols - YUNGBLUD

Mejor actuación de rap

Outside - Cardi B

Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice GANADOR Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Anxiety - Doechii

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

La mejor canción de rap

Anxiety - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF - GloRilla

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay GANADOR

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)

The Crux - William Wesley II, art director (Djo)

Debí Tirar Más Fotos - Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)

Glory - Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)

moisturizer - Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

“Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges)

Harsh & Exciting (Moonrisers)

“Holy Ghost Party” (Robert Finley)

“Love Is Cruel” (Miles Kane)

Medium Raw (Early James)

A Million Knives (The Velveteers)

No Rain, No Flowers (The Black Keys)

Our Time in the Sun (Jeremie Albino)

Cirkut- GANADOR

“Abracadabra” (Lady Gaga)

“AEOMG” (Coco Jones)

“APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)

“Big Sleep” (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder)

“Disease” (Lady Gaga)

“IT girl” (JADE)

“A Little More” (Ed Sheeran)

Mayhem (Lady Gaga)

“Red Terror” (The Weeknd)

Dijon

Baby (Dijon)

“DAISIES” (Justin Bieber)

“DEVOTION” (Justin Bieber & Dijon)

“THINGS YOU DO” (Justin Bieber)

“YUKON” (Justin Bieber)

Blake Mills

For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast)

Forever Is a Feeling (Lucy Dacus)

Glory (Perfume Genius)

That Wasn’t a Dream (Pino Palladino And Blake Mills)

Sounwave

GNX (Kendrick Lamar)

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen- GANADORA

“APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)

“Bad as the Rest” (Jessie Murph)

“Hail Mary” (Shaboozey, Sierra Ferrell)

“Handlebars” (JENNIE Featuring Dua Lipa)

“Just Keep Watching” (Tate McRae)

“Lost in Translation” (Carín León & Kasey Musgraves)

“Manchild” (Sabrina Carpenter)

“Tears” (Sabrina Carpenter)

“WHY” (Jon Bellion Featuring Luke Combs)

Edgar Barrera

“Birthday Behavior” (BIA, Young Miko)

“Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís)

“Ese Vato No Te Queda” (Carín León, Gabito Ballesteros)

“Me Jalo” (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

“Me Retiro” (Santana, Grupo Frontera)

“Milagros” (KAROL G)

“Sigueme Besando Asi” (Manuel Turizo)

“Soltera” (Shakira)

“Una Noche Contigo” (Juanes)

Jessie Jo Dillon

“Bless Your Heart” (Megan Moroney)

“Bottomland” (HARDY)

“Dreams Don’t Die” (Jelly Roll)

“First Rodeo” (Kelsea Ballerini)

“Happen to Me” (Russell Dickerson)

“Hello S***ty Day” (Jake Worthington, Miranda Lambert)

“If You Were Mine” (Morgan Wallen)

“Patterns” (Kelsea Ballerini)

“To the Men That Love Women After Heartbreak” (Kelsea Ballerini)

Tobias Jesso Jr.

“Another Baby!” (Dijon)

“Baby!” (Dijon)

“Daisies” (Justin Bieber)

“From” (Bon Iver)

“Go Baby” (Justin Bieber)

“Golden Burning Sun” (Miley Cyrus)

“Man I Need” (Olivia Dean)

“Relationships” (HAIM)

“Walking Away” (Justin Bieber)

Laura Veltz

“About You” (BigXthaPlug Featuring Tucker Wetmore)

“Blue Strips” (Jessie Murph)

“Grand Bouquet” (Maren Morris)

“Leave Me Too” (Josh Ross)

“Parallel Universe” (Lauren Spencer Smith)

“Someone In This Room” (Jessie Murph Featuring Bailey Zimmerman)

“Touch Me Like A Gangster” (Jessie Murph)

“What Tomorrow’s For” (Blessing Offor)

“You’ll Be OK, Kid – From The Original Documentary Child Star” (Demi Lovato)

Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada

Mejor Álbum Pop Latino

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda

Tropicoqueta, KAROL G

Cancionera, Natalia Lafourcade GANADORA

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Mixteip, J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado, Feid

NAIKI, Nicki Nicole

EUB DELUXE, Trueno

SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Genes Rebeldes , Aterciopelados

ASTROPICAL , Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

PAPOTA , CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM, Los Wizzards

Novela, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

MALA MÍA , Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene, Grupo Frontera

Sin Rodeos, Paola Jara

Palabra De To’s (Seca), Carín León GANADOR

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Fotografías , Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces , Gloria Estefan GANADORA

Clásicos 1.0, Grupo Niche

Bingo, Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

“EoO”, Bad Bunny

“Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado

“JERUSALEMA”, Angélique Kidjo

“Inmigrante Y Qué?”, Yeisy Rojas

“Shrini’s Dream (Live)”, Shakti

“Daybreak”, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

“Love”, Burna Boy

“WithYou”, Davido Featuring Omah Lay

“Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin

“Gimme Dat”, Ayra Starr Featuring Wizkid

“PUSH 2 START”, Tyla

Mejor Álbum de Música Global

Sounds of Kumbha , Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness, Burna Boy

Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti

Chapter III: We Return to Light , Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso And Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

Treasure Self Love , Lila Iké

Heart & Soul, Vybz Kartel

BLXXD & FYAH, Keznamdi

From Within, Mortimer

No Place Like Home, Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada

Kuruvinda , Kirsten Agresta-Copely

According to the Moon , Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet

Into the Forest, Jahnavi Harrison

Nomadica , Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality

The Colors in My Mind, Chris Redding

