Justin Bieber canta en boxers en los Grammys 2026 | VIDEO

Justin Bieber se presentó este domingo 1 de febrero en los Grammys 2026, dónde dio una de las presentaciones más esperadas por el público en general y sin duda su aparición fue memorable y generó diversas reacciones en redes sociales rápidamente.

No solamente la aparición de Justin Bieber en los Grammy 2026 marcó el regreso del artista los escenarios después de un par de años lejos por complicaciones de salud. Ahora, su vestimenta causó furor al aparecer simplemente con unos boxers puestos y unas calcetas largas.

Justin Bieber canta en ropa interior en los Grammy 2026

Sabíamos que la presentación del esposo de Hailey Bieber sería memorable, pero pocos se imaginaban que veríamos al intérprete de ‘Daisies’ casi sin ropa, ya que al momento de verlo en el escenario, destacaron las pocas prendas que llevaba.

La escenografía fue bastante limitada, pues en un escenario casi completamente oscuro, solo una luz lo alumbraba a él. También contaba con un espejo frente a él que mostraba su reflejo.

El famoso llevaba un boxer color lila, junto con unas calcetas oscuras. Usaba una guitarra morada que combinaba con su ropa y un teclado, por lo que la tensión se centró completamente en él.

Si bien algunos elogiaron a Justin Bieber por su arriesgada forma de presentarse en los Grammy al solo vestir unos shorts, otros lo criticaron al señalar que no tenía sentido que se vistiera así.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

“Aún se ve bien”.

“Asombroso”.

“¿Por qué está medio desnudo con una guitarra".

“Ni siquiera trató de vestirse”.