Las claves del espectacular eclipse total de Sol

A 24 horas de que la Luna apague el Sol

EL 12 DE AGOSTO, la alineación del Sol, la Luna y la Tierra convertirá el día en noche sobre una estrecha franja del planeta.

El eclipse solar total de 2026 proyectará su sombra por el Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de Europa, donde la totalidad alcanzará un máximo de 2 minutos y 18 segundos. Durante esos instantes, la Luna ocultará por completo el disco solar y dejará al descubierto la corona, la extensa atmósfera del Sol normalmente invisible ante su intenso brillo.

El fenómeno también será una oportunidad excepcional para la ciencia: la NASA perseguirá la sombra desde gran altitud y realizará experimentos para estudiar la corona y la atmósfera terrestre.

Aunque no será visible desde México, podrá seguirse mediante transmisiones internacionales.

A 24 horas de que la Luna apague el Sol ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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