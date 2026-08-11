La NASA estudiará el eclipse

Las claves del espectacular eclipse total de Sol

El 12 de agosto, un eclipse solar total oscurecerá regiones del Ártico y Europa durante hasta 2 minutos 18 segundos; NASA estudiará la corona.

A 24 horas de que la Luna apague el Sol
A 24 horas de que la Luna apague el Sol Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado
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Staff Infografía

EL 12 DE AGOSTO, la alineación del Sol, la Luna y la Tierra convertirá el día en noche sobre una estrecha franja del planeta.

El eclipse solar total de 2026 proyectará su sombra por el Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de Europa, donde la totalidad alcanzará un máximo de 2 minutos y 18 segundos. Durante esos instantes, la Luna ocultará por completo el disco solar y dejará al descubierto la corona, la extensa atmósfera del Sol normalmente invisible ante su intenso brillo.

El fenómeno también será una oportunidad excepcional para la ciencia: la NASA perseguirá la sombra desde gran altitud y realizará experimentos para estudiar la corona y la atmósfera terrestre.

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Aunque no será visible desde México, podrá seguirse mediante transmisiones internacionales.

A 24 horas de que la Luna apague el Sol
A 24 horas de que la Luna apague el Sol ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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