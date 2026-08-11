El eclipse solar del 12 de agosto será un evento único y muy esperado por muchas personas, pues es fenómeno que no pasaba desde hace un siglo en la Península Ibérica.

La última ocasión en la que las personas en España pudieron apreciar un eclipse solar total fue en 1912, por lo que el miércoles 12 de agosto será un día especial para quienes se encuentren en dicho país.

Ante esto, se realizó un ensayo general el 30 de abril de este 2026 para que todas las personas conocieran la manera en la que se debe apreciar un eclipse solar de manera segura.

Los eclipses solares no pueden ser vistos de manera directa, pues esta práctica podría resultar en daños oculares severos y permanentes, por lo que se requiere de filtros solares certificados para poder apreciarlo de la mejor manera.

If you're fortunate enough to be in the path of tomorrow's total solar eclipse, we're here to help you capture the moment!



Learn how to take the best photos with these tips from our photography experts. pic.twitter.com/dWCbNwwOrH — NASA (@NASA) August 11, 2026

¿A qué hora comienza el eclipse del 12 de agosto de 2026?

Se espera que el eclipse solar del 12 de agosto comience a las 17:34 horas (hora peninsular española), y se estima que continúe hasta las 21:58 horas.

Las personas que se encuentren en las regiones donde será visible podrán apreciarlo por aproximadamente 4 horas y media; sin embargo, su punto máximo no tendrá una duración tan prolongada.

El punto máximo del eclipse; es decir, el momento en el que se encontrará en su fase total, será de 2 minutos y 18 segundos, aproximadamente a las 20:28 horas.

🇬🇧 The UK is set to witness its greatest solar eclipse since 1999 on Wednesday.



According to the Met Office, an eclipse this impressive won’t be visible from the UK again until 2081.



Follow: @europa pic.twitter.com/T76DFGzbWk — Europa.com (@europa) August 11, 2026

El eclipse solar de este 12 de agosto será visible en los siguientes lugares:

El océano Ártico

El noreste de Groenlandia

El extremo oeste de Islandia

El océano Atlántico

La Península Ibérica: Desde la Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y Valencia

La NASA realizará una transmisión en vivo para quienes no puedan ver el eclipse solar en vivo, y esta comenzará a partir de las 13:15 horas ET (17:15 UTC); es decir, a las 11:15 horas tomando en cuenta el tiempo del centro de México.

Además, informaron que realizarán experimentos en la trayectoria de totalidad. Con la finalidad de investigar la dinámica que tiene la corona solar, un equipo científico seguirá la sombra de la Luna con un avión.

Adicionalmente se enviará a estudiantes de universidades estadounidenses a Islandia y España para que puedan lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse solar para investigar cómo afecta a la atmósfera terrestre con el oscurecimiento temporal del cielo.

Tomorrow, a total solar eclipse is passing over part of the Northern Hemisphere, and you can watch it with us!



We'll be broadcasting live views of the eclipse beginning at 1:15pm ET (1715 UTC) on Aug. 12. Check out ways to tune in: https://t.co/KYlmEefqSd pic.twitter.com/Vv7T0EfJ8M — NASA (@NASA) August 11, 2026

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