FOTOS: Así lucían los astronautas de Artemis 2 tras regresar a la Tierra

Así fue el regreso de los astronautas de Artemis II tras amerizaje

La misión Artemis II concluyó con éxito el pasado 10 de abril de 2026, cuando la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico, marcando el regreso de una tripulación humana tras orbitar la Luna por primera vez en más de cinco décadas.

Tras su llegada a la Tierra, comenzaron a difundirse nuevas imágenes del momento posterior al amerizaje, en las que se observa a los astronautas ya fuera de la nave, en condiciones estables y acompañados por equipos de rescate.

We can achieve great things when we work together.



The Artemis II recovery team includes specialists from the U.S. military alongside engineers and technicians from NASA and Lockheed Martin. pic.twitter.com/eQSPpNTeDS — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Así se veían los astronautas tras el amerizaje

En las fotografías aparecen Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes integraron la misión. Se les observa sobre la cubierta de un buque de recuperación, aún con sus trajes espaciales y en medio de las primeras revisiones médicas tras el viaje.

Las imágenes muestran a la tripulación sonriente y consciente, en lo que especialistas consideran una señal de que el retorno se realizó conforme a lo previsto.

El protocolo indica que, tras un vuelo de este tipo, los astronautas deben ser asistidos de inmediato para evaluar su condición física después de la exposición prolongada a la microgravedad.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

El material difundido también deja ver detalles del operativo desplegado en el océano. La cápsula Orion aparece flotando en el mar con evidentes marcas de quemadura, resultado del intenso calor generado durante el reingreso a la atmósfera terrestre, un proceso considerado crítico en cualquier misión espacial.

Alrededor de la nave se observa la participación de buzos y personal especializado, mientras helicópteros sobrevuelan la zona para coordinar la extracción de la tripulación. Todo el procedimiento forma parte de un protocolo previamente ensayado por la NASA.

The astronauts. Their ride around the Moon.



The Artemis II astronauts pose for a group photo after viewing their Orion spacecraft — which they named Integrity — in the well deck of USS John P. Murtha following their splashdown. pic.twitter.com/dLicqJPoox — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

El éxito de Artemis II no solo representa un hito técnico, sino también un avance estratégico en los planes de exploración lunar. Las imágenes del amerizaje y la recuperación refuerzan la viabilidad de los sistemas utilizados, lo que resulta fundamental de cara a futuras misiones tripuladas.

Con este resultado, la NASA avanza en su objetivo de regresar a la superficie lunar en los próximos años, en lo que sería una nueva etapa en la exploración humana del espacio profundo.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!Check out pictures from the return of the #Artemis II! 📷: https://t.co/mG3LANO8ci pic.twitter.com/Wld2OEIwmD — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 11, 2026

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MSL