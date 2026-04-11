Vuelven de la Luna salvos... e históricos

La brisa del océano Pacífico dio la bienvenida a la tripulación de Artemis II —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— luego de una histórica misión alrededor de la Luna. Con este viaje, se cierra una brecha de más de 50 años en la exploración de las profundidades del espacio.

LA TRIPULACIÓN del Artemis II en una balsa inflable. ı Foto: NASA y Reuters

A las 6:07 pm (tiempo de la Ciudad de México), la nave Orión de la NASA realizó un amerizaje impecable frente a las costas de San Diego y Baja California, marcando el fin exitoso de Artemis II. Este evento representa el primer viaje tripulado que rodea la Luna desde el fin de la era Apolo, en 1972.

VISUALIZACIÓN de la nave Orión entrando a la atmósfera de la Tierra, ayer. ı Foto: NASA y Reuters

El Dato: La Orión entró a la atmósfera terrestre a unos 40 mil km/h y redujo su velocidad hasta cerca de los 500 km/h, antes de descender.

A bordo de la cápsula regresaron cuatro embajadores de la humanidad: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen. Juntos completaron una travesía de 10 días que los llevó a una distancia de 252 mil 756 millas de la Tierra, permitiéndoles observar la superficie lunar y la cara oculta del satélite de una manera nunca vista por ojos humanos en esta generación.

LA NAVE Orión logra un amerizaje asistido por paracaídas, en el océano Pacífico. ı Foto: NASA y Reuters

La fase final de la misión Artemis II fue una exhibición de ingeniería de vanguardia que impactó a millones de televidentes y usuarios de Internet que sintonizaron el regreso de la nave. El proceso comenzó a las 5:33 pm, cuando el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio, el cual se desintegró de forma segura sobre el Pacífico. Veinte minutos después, la Orión alcanzó la atmósfera superior a 400 mil pies de altura, viajando a una velocidad asombrosa de 35 veces la velocidad del sonido.

Para gestionar el calor extremo generado por la fricción generada por el choque de la nave con las capas de la atmósfera, la NASA empleó una técnica de sustentación aerodinámica conocida como skip re-entry o reentrada con salto. Esta maniobra permitió a la cápsula realizar un ligero “rebote” controlado sobre las capas superiores de la atmósfera, similar a una piedra saltando sobre el agua, lo que ayudó a disipar el calor y reducir la velocidad de forma gradual.

Un grupo sigue el retorno de la misión. ı Foto: NASA y Reuters

Durante este proceso, la tripulación experimentó un apagón de comunicaciones de aproximadamente seis minutos debido a la formación de plasma alrededor del escudo térmico.

Tras superar la fase de calor intenso, la Orión desplegó una secuencia de 11 paracaídas de frenado (drogue), que se activaron a 23 mil 400 pies para estabilizar la nave; le siguieron los tres paracaídas principales a 5 mil 400 pies, que redujeron la velocidad de descenso a menos de 200 pies por segundo antes del impacto suave en el agua.

Inmediatamente después del amerizaje, equipos de la NASA y de las fuerzas armadas de Estados Unidos, operando desde el buque USS John P. Murtha, iniciaron las labores de recuperación del equipo. Los astronautas fueron extraídos de la cápsula y luego trasladados en dos helicópteros —dos en cada uno— al navío para someterse a evaluaciones médicas iniciales, sin embargo, el Comandante Reid Wiseman, aseguró que todos estaban en buen estado de salud. Luego serán transportados al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

ASTRONAUTAS se alistan para entrar a la nave Orión y volver a la Tierra. ı Foto: NASA y Reuters

El regreso a casa con éxito de Artemis II pavimenta el camino para Artemis III, que tiene como objetivo llevar nuevamente a seres humanos a pisar la superficie lunar. Según la NASA, esto podría ocurrir a partir de 2027 y, en conferencia de prensa anoche, en Texas, se dijo que “pronto” habrá noticias de la nueva misión. La nave II se estudiará en el barco y luego se enviará al Centro Espacial Kennedy, en Florida, añadieron.