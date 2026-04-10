Artemis II logra amerizaje y está de vuelta en la Tierra.

Conforme a lo previsto, la nave Orion de Artemis II logró el amerizaje frente a las costas de San Diego, Estados Unidos, en el Océano Pacífico, con lo que se completó el primer viaje tripulado a las proximidades lunares en más de medio siglo.

El amerizaje ocurrió este viernes 10 de abril a las 18:08 horas (tiempo de la Ciudad de México CDMX), tras 10 días de misión, en el Océano Pacífico, frente a las costas de Baja California, México, y San Diego, Estados Unidos.

La cápsula Orion reingresó a la atmósfera utilizando una técnica de sustentación aerodinámica (una versión del ‘skip re-entry’), que consiste en un ligero planeo o ‘rebote’ controlado sobre las capas superiores de la atmósfera.

Así ingresó la nave Orion de Artemis II a la Tierra. ı Foto: NASA.

Esta maniobra permitió a la nave ‘surfear’ el aire para disipar el calor extremo y reducir la velocidad de forma gradual, con lo cual se garantizó un arribo suave y preciso.

Posteriormente, ya en las capas bajas de la atmósfera, la cápsula que transportaba a la tripulación —conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— desplegó un sistema de 11 paracaídas para reducir su velocidad antes del impacto en el agua.

La nave Orión despliega paracaídas previo al amerizaje. ı Foto: NASA.

Tras el amerizaje, la operación de rescate fue ejecutada por buzos y personal especializado desde el buque USS John P. Murtha.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

La misión, observada por miles de espectadores a nivel mundial, fue considerada un éxito al terminar con su regreso a la Tierra, después de lo cual se procesarán las decenas de terabytes de imágenes e información capturada de la cara oculta y el Polo Sur de la Luna.

Según lo informado por la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), al término del amerizaje se llevará a cabo una conferencia de prensa para dar más detalles del desarrollo de la misión.

Más allá de los detalles que comparta la tripulación al término de la misión, se espera que en los próximos días se libere más del material fotográfico que capturó la misión en su sobrevuelo por la Luna.

Artemis II astronauts have traveled 252,756 miles from Earth, flown around the Moon, and observed the lunar surface like never before. Now, they’re coming home. 🌎



Watch the crew splash down on Friday, April 10, around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/Ccsk5Z3HFS pic.twitter.com/QoJW2oYVFG — NASA (@NASA) April 10, 2026

Parte de estas fotografías ya fueron dadas a conocer mediante los canales oficiales de la NASA y han sido recuperadas por medios y agencias internacionales, que han enfatizado el valor histórico de estas imágenes por representar el regreso de una misión tripulada por humanos a la Tierra.

Asimismo, Artemis II es un precedente para futuras misiones que, nuevamente, permitan pisar la superficie lunar. Las fotografías y mapeos del polo sur de la Luna permitirán a consecuentes expediciones aterrizar en ese espacio.

No obstante, una misión de ese tipo solo podría ocurrir a partir de 2027, si todo sigue el curso esperado.

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