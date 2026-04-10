¿A qué hora llega Artemis II a la Tierra HOY 10 de abril?

Fotografía de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II.

Artemis II cumplió un hito histórico al representar el regreso de una nave tripulada por humanos a la órbita lunar, donde tomó fotografías del “lado oscuro” del satélite natural, poco conocido por la ciencia. Ahora, la nave Orion de esta misión regresa a la Tierra y se prevé que aterrice hoy, 10 de abril.

Después de 10 días de misión, en donde rompió el récord de distancia de lejanía con la Tierra, sobrevoló la Luna y capturó información valiosa de la superficie del satélite lunar, Artemis II se alista para aterrizar de vuelta en la Tierra y completar su histórica expedición.

La Luna y la Tierra en la misma fotografía, tomada por la tripulación de Artemis II. ı Foto: Reuters

El aterrizaje es tan valioso (y peligroso) como lo fueron el despegue, la llegada y el sobrevuelo por la Luna. Por ello, el mundo observa atento cómo se desarrolla el regreso de la tripulación de Artemis II, en un momento emocionante, aunque tenso, para los fanáticos de la astronomía. Te decimos a qué hora es y cómo seguirlo.

¿A qué hora aterriza Artemis II en la Tierra y dónde verlo?

Tras 10 días de misión, se espera que la tarde de este viernes 10 de abril Artemis II regrese a la Tierra, con vasta información nueva sobre la superficie de la Luna, especialmente sobre su “lado oscuro”, que la tripulación fotografió y cartografió ampliamente.

Ahora, en el último momento crucial para la misión, la nave Orion llevará a cabo su amerizaje, es decir, una maniobra controlada para posarse sobre el agua, y asegurar una vuelta segura a la Tierra.

De completarse este movimiento, la misión Artemis II se considerará terminada exitosamente, y dará pie a nuevas expediciones en el futuro.

A propósito, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) definió el cronograma del amerizaje de la nave Orion, y brindó detalles de cómo seguirlo en vivo.

Así, según la NASA, Artemis II llegará a la Tierra aproximadamente a las 20:00 horas del EDT, es decir, a las 18:00 horas en horario del Centro de México.

ARTEMIS II llegará a la Tierra aproximadamente a las 18:00 horas (CDMX)

Homeward bound 🌎



Today’s the day our Artemis II astronauts splash down on Earth after their journey around the Moon. Here are ways to watch, starting at 6:30pm ET (2230 UTC): https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/stTC8XKY7B — NASA (@NASA) April 10, 2026

No obstante, la Administración advirtió que este horario podría cambiar dependiendo de las circunstancias.

Por lo anterior, habilitará una transmisión en sus canales oficiales, así como en las plataformas Netflix, YouTube, Peacock, Prime Video y HBO Max. La misma comenzará a las 18:30 horas del EDT, es decir, a las 16:30 horas en tiempo del Centro de México.

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