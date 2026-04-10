Cuenta regresiva para el amerizaje: Artemis II entra en su fase más crítica

Artemis II vuelve tras reescribir el camino a la luna

Tras completar su histórico sobrevuelo lunar, la misión Artemis II de la NASA entra en su fase más decisiva: el regreso a la Tierra.

A bordo de la nave Orión, la tripulación comenzó ayer la meticulosa preparación para el amerizaje, con el aseguramiento de equipo, configurando sistemas y ajustando los asientos de reentrada.

Llevan trajes especiales diseñados para soportar el impacto de la gravedad tras varios días en el espacio.

La misión marca un hito como el primer viaje tripulado que rodea la Luna en medio siglo, validando sistemas clave para futuras expediciones.

Entre lo más relevante del viaje destacan las pruebas de navegación en espacio profundo, el desempeño de los sistemas de soporte vital y algunas valiosas fotografías de nuestro satélite.

Todo apunta a una meta mayor: allanar el camino para el regreso definitivo de la humanidad a la superficie lunar.

Artemis II vuelve tras reescribir el camino a la luna ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇