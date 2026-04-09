Esta sería la hora de regreso

¿Cuándo llega Artemis 2 a la Tierra? Esta es la fecha planeada de aterrizaje

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya preparan su viaje de vuelta; aún faltan protocolos por cumplir

La Tierra fotografiada desde la cápsula Orión
La Tierra fotografiada desde la cápsula Orión Foto: NASA
Por:
Mariel Caballero

La cuenta regresiva para el regreso de Artemis 2 ya está en marcha. Tras completar su misión, la nave Orión se alista para volver a la Tierra con su tripulación a bordo.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen continúan con las actividades previas al descenso, centradas en repasar los procedimientos de reentrada y amerizaje.

Estas acciones forman parte de los protocolos establecidos para garantizar un retorno seguro, mientras los equipos en tierra afinan los últimos detalles del operativo.

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Vista de la cápsula Orion de la misión Artemis II.
Vista de la cápsula Orion de la misión Artemis II. ı Foto: Reuters

¿Cuándo llega Artemis 2 a la Tierra?

El aterrizaje de la misión está programado para el viernes 10 de abril, con un amerizaje previsto para alrededor de las 8:07 p. m. (hora del este de Estados Unidos) frente a la costa de San Diego.

Previo a este momento, este jueves, los propulsores de Orión se encenderán para ejecutar una segunda corrección de trayectoria, afinando su ruta de regreso.

Durante el descenso, la cápsula experimentará un periodo de interrupción de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, causado por la formación de plasma alrededor del vehículo debido a las altas temperaturas.

Posteriormente, la nave desplegará una serie de paracaídas en distintas etapas para reducir su velocidad de forma gradual antes de tocar el agua. Tras el amerizaje, equipos de rescate procederán a la extracción de los astronautas, quienes serán trasladados al buque USS John P. Murtha para evaluaciones médicas.

Finalmente, la tripulación regresará al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, marcando el cierre de una misión clave en el desarrollo de futuras exploraciones espaciales.

La tripulación de Artemis II
La tripulación de Artemis II ı Foto: NASA

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