¿Cuándo aterriza Artemis 2? Hora y fecha del amerizaje de la misión de la NASA

La Tierra capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion

La misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra con una serie de maniobras clave y protocolos cuidadosamente planificados por la NASA. A bordo de la nave Orión, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen continúan afinando los procedimientos necesarios para una reentrada segura, mientras los equipos en tierra ultiman detalles para el amerizaje.

Como parte de las operaciones previas, está programado el encendido de los propulsores de Orión para realizar una segunda maniobra de corrección de trayectoria. Esta acción busca ajustar con precisión el camino de la nave hacia la Tierra, garantizando que se mantenga alineada durante su ingreso a la atmósfera. Durante este proceso, se supervisan sistemas clave como guiado, navegación y propulsión.

Ilustración alusiva a la misión Artemis II, en el micrositio AROW de la NASA. ı Foto: Captura de video

¿Cuándo y a qué hora aterriza Artemis 2?

El regreso de la misión está previsto para el viernes 10 de abril, con un amerizaje programado alrededor de las 8:07 p. m. (hora del este de Estados Unidos), frente a la costa de San Diego.

Previo al descenso final, Orión ejecutará una maniobra de corrección de trayectoria el jueves a las 21:53 (hora del este), afinando su ruta de reentrada. Durante el descenso, la cápsula atravesará un periodo de interrupción de comunicaciones de aproximadamente seis minutos debido a la formación de plasma por el intenso calentamiento.

A medida que disminuya la altitud, la nave desplegará sus sistemas de paracaídas en distintas fases para reducir la velocidad antes del impacto controlado en el océano.

Tras el amerizaje, los astronautas serán rescatados y trasladados al buque USS John P. Murtha, donde recibirán evaluaciones médicas antes de regresar al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los miembros de la tripulación Artemis II, el pasado 6 de abril ı Foto: NASA

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