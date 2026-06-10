La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC 2026) ha arrancado con una de las presentaciones más esperadas de la compañía. Bajo una enorme presión por parte de los fans de la marca, presentaron su más reciente actualización al momento.

La compañía mostró las novedades que llegarán próximamente a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro y Apple TV a través de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27. Más allá de las mejoras visuales y de rendimiento, el mensaje central fue claro: Apple quiere integrar la Inteligencia Artificial en cada aspecto de la experiencia de usuario sin comprometer la privacidad.

Uno de los anuncios más importantes fue Siri AI, una versión completamente rediseñada del asistente digital de Apple.

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WWDC 2026: Apple presenta la nueva Siri AI ı Foto: Especial

A diferencia de generaciones anteriores, ahora puede comprender el contexto personal del usuario, mantener conversaciones más naturales y realizar tareas complejas que involucran varias aplicaciones.

La nueva versión es capaz de buscar información dentro de mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos almacenados en los dispositivos del usuario. Puede localizar la recomendación de un restaurante enviada por un amigo semanas atrás, recuperar el número de confirmación de una reserva almacenada en un correo electrónico o encontrar imágenes específicas dentro de la galería de fotos.

Siri AI incorpora reconocimiento del contenido que aparece en pantalla. Significa que puede interpretar lo que el usuario está viendo y responder preguntas relacionadas con ello o acciones específicas.

La nueva generación es la tecnología que impulsa a múltiples herramientas distribuidas en todo el ecosistema de Apple.

Diseñada desde cero para proteger la privacidad y combinar procesamiento local con servicios en la nube mediante Computación Privada en la Nube.

WWDC 2026: Apple presenta la nueva Siri AI ı Foto: Especial

Las aplicaciones más utilizadas del ecosistema reciben nuevas capacidades. Fotos incorpora herramientas avanzadas para edición de imágenes; Safari mejora la navegación entre múltiples pestañas; Mail y Mensajes obtienen nuevas funciones de escritura inteligente; e Image Playground amplía las posibilidades de creación visual mediante Inteligencia Artificial.

Junto con las novedades de IA, anunció importantes mejoras de rendimiento.

Según los datos compartidos durante WWDC 2026, las aplicaciones en iPhone y iPad podrán abrirse hasta 30% más rápido. Las fotografías se cargarán hasta 70% después de ser capturadas y las transferencias mediante AirDrop serán hasta 80% más veloces. También se optimizó el manejo de archivos externos en iPad, permitiendo velocidades de transferencia que compara con Finder en Mac.

Las funciones de búsqueda dentro de Spotlight, Fotos y Mail fueron rediseñadas para ofrecer resultados más precisos y eficientes. En el caso de Mail, un nuevo sistema de clasificación promete mostrar resultados más relevantes.

Apple también aprovechó WWDC para presentar cambios visuales que llegarán a sus sistemas operativos. Entre las novedades destaca una evolución del lenguaje visual Liquid Glass, que ahora permitirá a los usuarios ajustar el nivel de transparencia de la interfaz mediante un regulador.

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Los iconos de las aplicaciones fueron rediseñados para lucir más definidos, mientras que macOS recupera elementos clásicos muy solicitados por la comunidad, incluyendo barras laterales que se extienden hasta los bordes, aplicaciones de color y una barra de herramientas más uniforme.

Otro de los ejes principales fue la seguridad digital para menores. Presentó nuevas herramientas orientadas a ayudar a los padres a gestionar la experiencia tecnológica de sus hijos. Durante la configuración de una cuenta infantil, los responsables podrán activar automáticamente protecciones acordes con la edad del menor y decidir qué aplicaciones estarán disponibles.

Las nuevas funciones permiten aprobar nuevos contactos, controlar el acceso a determinadas aplicaciones y activar intervenciones automáticas cuando se detecte el intercambio de contenido explícito.

Apple renovó la herramienta Tiempo en Pantalla, incorporando una interfaz más intuitiva que muestra estadísticas detalladas sobre el uso de dispositivos y aplicaciones.

También añadió herramientas para establecer límites diarios en aplicaciones de entretenimiento, videojuegos y redes, basadas en recomendaciones elaboradas por especialistas en desarrollo infantil.

En Apple Watch, Siri ahora podrá sugerir aplicaciones mediante una nueva cuadrícula dinámica y permitirá retomar conversaciones recientes desde la muñeca. También debutará una aplicación unificada Encontrar, que reunirá funciones para localizar personas, dispositivos y objetos.

Apple Vision Pro recibirá nuevas capacidades especiales que permitirán convertir fotografías panorámicas en entornos tridimensionales inmersivos, además de mejoras significativas en la velocidad de conexión Wi-Fi.