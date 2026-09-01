¿Qué detectó la IA sobre el manto terrestre y las placas tectónicas?

Un reciente estudio establece un método con el que se podrían deducir las variaciones en el acoplamiento de las placas tectónicas utilizando datos geodésicos y sísmicos, y examinando los mecanismos de los terremotos intraplaca.

El estudio; publicado este 1 de septiembre de 2026 en la Revista de Investigación Geofísica: Tierra Sólida, y realizado por Kazutoshi Imanishi y Akemi Noda, analiza la interacción de las placas tectónicas de los límites en los que se registran grandes terremotos.

El método fue desarrollado mientras se estudiaba el límite de las placas Tohuku-Oki, en donde se registró un megaterremoto en 2011, con la finalidad de mejorar la capacidad que se tiene para estuudiar estos fenómenos y preparar medidas de seguridad más efectivas.

Esta metodología estudia los cambios en el acoplamiento de las placas tectónicas con datos geodéticos y sísmicos enfocados en los terremotos intraplaca, con la finalidad de identificar las variaciones espaciotemporales que existen durante estos fenómenos.

Imanishi, K., & Noda, A. (2026). Detection of interannual and fine-scale plate coupling variations using intraplate earthquakes and geodetic data: Application to the Tohoku-Oki plate boundary. https://t.co/Bkv5xnVXUU — Shunsuke Takemura（武村俊介）🌏 (@takeshun1984) September 1, 2026

¿Qué detectó la IA sobre el manto terrestre?

Para desarrollar este método se utilizó maching learning; o aprendizaje automático, para detectar y localizar los terremotos tectónicos y mapear su distribución en la fosa de Japón.

Además, se aplicó la determinación automatizada de mecanismos focales, y se sugirió que se utilicen las mismas herramientas para mejorar las estimaciones que existen para determinar el acoplamiento de las placas tectónicas.

Figura conceptual para estimar el estado de acoplamiento entre placas basado en ángulos de desajuste ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

En esta investigación se utilizó un método llamado misfit angles; o ángulos de discrepancia, para monitorear las variaciones espaciotemporales que existen en el acoplamiento entre placas tectónicas con datos geodéticos y sismológicos.

En cuanto a los datos sismológicos que se utilizaron del catálogo sismológico F-net CMT, se analizaron los sismos que ocurrieron desde febrero de 1997 hasta diciembre del 2023 en la fosa de Japón, ubicada en la zona de Tohoku-Oki.

Terremotos ocurridos entre febrero de 1997 y diciembre de 2023 en la región comprendida entre 35,5° y 41,5° N, 140° y 145° E, a profundidades inferiores a 80 km ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

El método de análisis utilizado es una herramienta que se puede utilizar para detectar los cambios que existen en el manto terrestre y comprender el comportamiento de las placas, incluyendo el debilitamiento progresivo del acoplamiento y la evolución de deslizamientos asísmicos transitorios.

Validación con un evento de deslizamiento lento a largo plazo de Tokai (SSE) ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

De acuerdo con los investigadores, este método puede ser utilizado en otros límites de placas, incluyendo aquellas que se encuentran en zonas de subducción y en los límites de placas transformantes en el mundo.

Figura conceptual para estimar el estado de acoplamiento entre placas basado en ángulos de desajuste ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Con este sistema de monitoreo; de acuerdo con los autores, se podría contar con una herramienta para la prevención y mitigación de desastres mediante la identificación de un peligro sísmico y de grandes terremotos.

Datos de velocidad horizontal utilizados para estimar la distribución de la tasa de déficit de deslizamiento ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

“Mediante estos avances, este marco integrado tiene un gran potencial como herramienta práctica para profundizar en nuestra comprensión de los procesos de los límites de placas y el riesgo sísmico asociado” señalan los autores.

Aplicación al límite de placas Tohoku-Oki ı Foto: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

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