Captan a clientes llenando garrafones con refresco en Costco | VIDEO

Una familia fue captada mientras llenaba dos garrafones con refresco directamente de las máquinas dispensadoras instaladas en el área de comida de una sucursal de Costco en Aguascalientes.

El momento quedó registrado en un video que volvió a circular en redes sociales, donde rápidamente provocó críticas contra las personas involucradas y abrió una discusión sobre los límites del sistema de bebidas rellenables ofrecido por la cadena comercial.

En las imágenes se observa a un hombre llenando un vaso en la máquina para luego rellenar los garrafones, mientras otras personas permanecen a su lado. Posteriormente, trabajadores del establecimiento se acercan para hablar con los clientes y detener la acción.

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Comentarios en redes aseguran que la familia había comprado al menos 100 hot dogs, para regalar en un hospital, por lo cual habrían hecho uso de lo que incluye su compra para también regalarlos.

"Costco":



Porque en Costco Aguascalientes, una familia fue captada presuntamente llenando dos garrafones de 20 litros con refresco. pic.twitter.com/rv9FL0mQpZ — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 5, 2026

Las primeras versiones señalan que el incidente habría ocurrido en una sucursal de Costco ubicada en Aguascalientes.

Costco tampoco ha informado si tomó alguna medida contra los clientes, si les pidió abandonar el establecimiento o si presentó una denuncia. Por ahora, únicamente puede observarse la intervención de algunos empleados del área de comida.

Otro punto que debe considerarse es que el video no sería reciente. En plataformas digitales pueden encontrarse publicaciones con imágenes similares desde octubre y noviembre de 2024, por lo que el material habría resurgido y vuelto a viralizarse durante septiembre de 2026.

La grabación generó comentarios divididos. Mientras algunos usuarios calificaron el comportamiento como un abuso del sistema de rellenado, otros reaccionaron con burlas y frases como “se acabó la sed” o “aprovecharon el refill”.

Las bebidas rellenables del área de comida están vinculadas con la compra de un vaso o de determinados productos. Este servicio permite volver a llenar el recipiente adquirido para consumo personal, pero no implica una autorización para abastecer garrafones u otros envases de gran capacidad.

Hasta el momento, Costco México no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el video ni sobre la identidad de las personas involucradas.

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MSL