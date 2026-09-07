VIDEO de ‘Superman hondureño’ termina en tragedia

Un video que ha inundado las redes sociales terminó en tragedia, pues un joven hondureño subió con una capa roja a una antena de radio, y terminó por caer al suelo desde las alturas.

En redes sociales circula un video en el que se puede observar a una persona utilizando una capa roja en la punta de una antena, y mientras comienza a bajar por un cable pierde la fuerza en los brazos.

En el video se pude ver que el hombre de capa roja desciende con cuidado con manos y pies por un cable de la antena, y mientras realiza esta acción, primero suelta sus pies del cable y luego termina por soltarse por completo.

Esto provocó que inevitablemente cayera hacia el suelo de San Pedro, Catacamas, Olancho, y las personas que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para auxiliarlo.

🚨 Una situación de tensión terminó en tragedia en la colonia San Pedro, Catacamas, Olancho.



Jairo Misael García Carías, de 22 años, subió a lo más alto de una antena con una capa alusiva a Superman, mientras vecinos esperaban la llegada de equipos de emergencia para ayudarlo a… pic.twitter.com/qhIFiBDkqF — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) September 7, 2026

¿Quién era el ‘Superman hondureño’?

El joven que aparece en el video con una capa roja fue identificado como Jairo Misael García Carías, de 24 años de edad, quien fue comparado con Superman por la capa que utilizaba cuando se encontraba subiendo a la estrucutra.

Los usuarios de redes sociales señalaron que el sujeto posiblemente “estaba delirando” al momento de subir a la estructura metálica, mientras que otros comentarios se realizaron en un tono humorístico.

“Alguien lanzó una onda de criptonita para que cayera”, “Le fallaron los poderes a Superman”, “No es un pájaro, no es un avión, es Superman”, se lee en algunos de los comentarios de los internautas.

De acuerdo con la información que se conoce de manera extraoficial, García Carías permaneció en la parte más alta de la antena por varios minutos, y los vecinos de dicho sector lo observaban mientras esperaban que los equipos de emergencia llegaran.

Secuencia del video del 'Superman hondureño’ ı Foto: Captura de pantalla

En el video captado después del accidente se puede escuchar que el joven de 24 años de edad continúa con vida, pues este realiza expresiones de dolor mientras los equipos de emergencia lo colocan en una camilla rígida.

Pese al grave impacto que sufrió al caer de la antena, García Carías sobrevivió al incidente y fue trasladado al Hospital Santo Hermano Pedro, Catacamas, para que lo atendieran de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos informó que; al llegar al lugar del incidente, establecieron un perímetro de seguridad, y precisaron que la caída registrada fue “desde una altura aproximada de 800 pies”.

'Superman hondureño’ recibe atención en el lugar del incidente ı Foto: Especial

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