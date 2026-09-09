¿Cuánto cuesta el iPhone 18 más barato y el más caro?

Este miércoles el Apple Event estuvo lleno de sorpresas para los usuarios que esperaban con ansias conocer todas las mejoras que realizaron para el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro, y la mayoría están basadas en las observaciones que sus clientes recurrentes pedían desde hace tiempo.

Además de presentar el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro, durante el evento en vivo de este 9 de septiembre también se presentó una nueva versión de los AirPods, el Apple Watch y algunos accesorios para iPhone.

Entre los accesorios que presentaron para las versiones Pro y Pro Max del iPhone 18 se encontraban nuevas fundas, correas para colgar el teléfono al cuello, y correas para la muñeca, mismos que también pueden ser utilizados en los nuevos AirPods.

Nuevos accesorios de iPhone ı Foto: Captura de pantalla

Precio del iPhone 18 Pro y Pro Max

Hasta el momento solamente se han presentado el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, y los costos de lanzamiento serán los siguientes:

iPhone 18 Pro desde los mil 1199 dólares en su versión de 256 GB

iPhone 18 Pro Max desde los mil 299 dólares en su versión de 256 GB

Precio del iPhone 18 Pro y Pro Max ı Foto: Captura de pantalla

Entre las mejoras de los nuevos dispositivos de Apple se encuentra la Inteligencia Artificial, que estará disponible en 16 idiomas:

Inglés Chino simplificado Chino tradicional Danés Holandés Alemán Francés Italiano Japonés Coreano Noruego Portugués Español Sueco Turco Vietnamita

New language support for APPLE INTELLIGENCE and SIRI AI#AppleEvent pic.twitter.com/gCGhv3caZr — Filippo Pinsoglio (@filpinso) September 9, 2026

La cámara del iPhone 18 Pro y Pro Max tendrá varias mejoras, pues con además de contar con 48 MP y un manejo manual, tendrá una apertura de en su nuevo lente que se ajustará de manera automática dependiento de la luz que exista en el lugar donde se tomará la fotografía o video.

El timelapse podrá ser tomado en 4K, y la captación de sonido en los videos será aún mejor; además, se tendrá un control Pro para la cámara para un control manual más preciso, incluyendo la velocidad de captura.

La cámara contará con mayor adaptabilidad para todo tipo de ocasiones en las que se quiera tomar una fotografía, y dado que estas serán automatizadas, permite que los usuarios que no cuentan con tantos conocimientos técnicos en fotografía también puedan disfrutarlas.

iPhone 18 Pro brings Pro Controls to the Camera app! #AppleEvent pic.twitter.com/toFn1Wuh0t — Ben Geskin (@BenGeskin) September 9, 2026

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