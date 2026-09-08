¿Cuál es el prompt para el trends de los 80s en Chat GPT y Gemini?

La moda de los 80s está de regreso, pero ahora volvió con un trend en redes sociales para que las personas puedan modificar sus fotografías y que parezcan unas auténticas fotos de estudio ochenteras.

La década de los 80 se caracterizaba por los colores vibrantes, la música, las hobreras, los peinados con mucho volumen, los estampados alocados y un maquillaje con mucha presencia.

Los trajes y conjuntos con estructuras marcadas, vestidos ceñidos al cuerpo, los colores primarios encendidos, las gafas de sol, el peplum, y el estilo yuppie y el estilo preppy también eran característicos de la década de los ochenta.

Si quieres generar tu imagen con Inteligencia Artificial para unirte al trend de los 80s podrías buscar una imagen de referencia de la época para que encuentres un atuendo ideal que te encante y la haga más realista.

Entro a las redes:



El posteo de los HDP de mis tíos haciendo el trend de los 80's: pic.twitter.com/WB1s6NW9uO — ShindeN' (@ShindeNgg) September 8, 2026

Prompt para el trends de los 80s

El prompt ideal para darle a la Inteligencia Artificial de tu preferencia debe contener todos los detalles posibles, como el atuendo que quieres, el estilo de maquillaje y peinado, los accesorios e incluso el fondo.

Recuerda que en los 80 brillaba la frase “más es más”; por tanto, entre más detalles tenga con características de la época más realista será tu fotografía, y podrás darte una idea de cómo lucirías, o podrás recordar una de tus épocas favoritas.

Para que tu fotografía sea lo más parecida a ti se necesita una foto con buena iluminación, en la que tus facciones se aprecien, que no tenga filtro y que no se te cubra el rostro con ningún tipo de accesorio.

El prompt que puedes darle a la IA de Chat GPT o Gemini para el trend de los 80s es el siguiente:

“Haz que esta fotografía tenga una apariencia hiperrealista de la década de los 80. Quiero que las facciones y expresión de mi rostro sean iguales que las de la fotografía original. Agrega un peinado, maquillaje, accesorios y atuendo ochentero. Quiero que la fotografía luzca como una foto de estudio análoga de 35 mm, que tenga grano de fotografía estilo kodak. Quiero que el fondo sea un degradado de colores lila y azul.”

A la indicación anterior puedes agregarle detalles específicos, como un tipo de maquillaje y atuendo en particular, un fondo distinto que te guste como una cafetería, luces neón, un entorno urbano con edificios de la época, o un cuarto con posters de tus artistas favoritos.

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