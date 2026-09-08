¿Cómo hacer el trend de los 80s en Chat GPT y Gemini?

Una nueva tendencia se está haciendo viral en redes sociales, y posiblemente ya haz visto a tus amigos y personas cercanas compartiendo fotografías de ellos con un look ochentero, por lo que en La Razón te compartimos cómo puedes unirte al trend.

El trend de los 80s consiste en hacer fotografías de las personas con atuendos, maquillaje y peinados al estilo ochentero con ayuda de la Inteligencia Artificial, y para esto solo requieres una fotografía tuya y el prompt adecuado.

En la época de los ochenta la moda estaba marcada por atuendos con colores vibrantes, peinados voluminosos, accesorios grandes, y un maquillaje lleno de personalidad, pues la primicia de esa década era “más es más”.

Trend de los 80s Chat GPT y Gemini

Para hacer el trend de los 80s y conseguir un buen resultado requieres una buena fotografía, en la que pueda verse tu rostro con la mejor iluminación y ccalidad posible para que se vea realista la imagen generada con Inteligencia Artificial.

Por tanto, se recomienda que en la fotografía tu perfil o rostro permitan apreciar bien tus facciones, que esta fotografía no tenga un filtro, y preferentemente que no estés cubriendo tu cara con accesorios como lentes o pañoletas.

Ahora que ya elegiste la fotografía a la que quieres que le den un aspecto ochentero entonces debes ingresar a la aplicación o página web de la IA que prefieras, como Chat GPT y Gemini.

La gran época de los 80’s 💗 pic.twitter.com/ZUwvvAko7z — Rocío Sánchez Azuara (@RocioSAzuara) September 7, 2026

Una vez que cargues tu fotografía, debes darle una indicación específica a la IA; o prompt, para que esta pueda generar la fotografía más detallada posible y con el resultado que esperas.

Para poder generar tu fotografía ochentera puedes utilizar el siguiente prompt:

“Convierte esta fotografía en un retrato de estudio hiperrealista de la década de los 80’s. Quiero que los rasgos del rostro y expresión no sean mdificados. Cambia el peinado y la ropa por un estilo de la década de los 80 que se adapte a mi identidad. Quiero que el fondo sea como el de los estudios fotográficos de la época como degradados de colores vibrantes. Dale una apariencia de granualado estilo Kodak para que parezca una fotografía análoga.”

A esta indicación puedes agregarle aún más detalles específicos, como que cambie el maquillaje, que te ponga un atuendo en específico, que te ponga un peinado que te guste mucho o algún accesorio que te gusta de la década.

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