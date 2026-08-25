Las tendencias en redes sociales pueden variar según el tipo de contenido de la o el creador de contenido que logre hacerlo viral, y en esta ocasión se trata de una bastante peculiar.

Recientemente se ha vuelto tendencia algo distinto, pues no se trata de un baile, un audio o un reto como en otras ocasiones, sino de una simple búsqueda en el navegador de Google.

Al ingresar la frase “estoy sola con un español” en la barra de búsqueda de Google, esta arrojará una respuesta generada con Inteligencia Artificial al igual que con la mayoría de las consultas.

Buscador de Google ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasa si buscas “estoy sola con un español”?

De acuerdo con varios creadores de contenido esta tendencia se puede adaptar a distintas nacionalidades, ya que señalan que la IA de Google es “racista”, pues los resultados dependen de la nacionalidad.

Algunos cradores de contenido han compartido que al buscar “estoy sola con un musulmán” o “estoy sola con un palestino”, la IA de Google lanzaba una respuesta recomendando medidas de seguridad para quien ingresaba la frase.

La respuesta comienza con “si estás en una situación de peligro inmediato o te sientes eamenazada, busca un lugar seguro y comunícate de inmediato con la línea de emergencia local”.

Además, continúa dando consejos sobre qué se debería hacer como medida inmediata, como mantener la calma, alejarte de personas que generen temor, y dirigirse a un espacio seguro.

Cuando se ingresa la frase “estoy sola con” y una nacionalidad distinta, el buscador señala que esto es una situación completamente normal y segura, por lo que se debe tratar a la persona con respeto y amabiliad.

Algunos usuarios incluso compararon la respuesta al buscar “estoy sola con una mujer” y “estoy sola con un hombre”, y en el caso del género masculino, la IA de igual manera arroja una respuesta sobre medidas de seguridad.

Estoy sola con una mujer / con un hombre ı Foto: Captura de pantalla

La viralidad de estas búsquedad en Google han alcanzado a tantas personas que actualmente la búsqueda te arroja también que esto se trata de un experimento viral que se hizo recientemente en redes sociales.

De acuerdo con diversos usuarios en redes, al realizar la búsqueda sobre la nacionalidad española, Google incluso arroja respuestas dando consejos para que quienes estén casados puedan solicitar un permiso de residencia como familiar de un español para poder vivir y trabajar legalmente en el país.

Estoy sola con un español ı Foto: Captura de pantalla

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