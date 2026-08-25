Día del Barbero: ¿Por qué se celebra el 25 de agosto?

Visitar al estilista para un corte de cabello es una actividad muy frecuente para muchas personas. Junto con ello, visitar al barbero para un arreglo del vello facial es cada vez más y más frecuente. Por ello, los barberos, expertos en el estilo del rostro masculino, son festejados en su propio día: el 25 de agosto.

Hace unos años, acudir al barbero era una actividad muy cerrada a unos cuantos, normalmente clientes con prominentes barbas. No obstante, el oficio se ha popularizado más, y más personas acuden para retoques sencillos o cortes de cabello en un ambiente más elegante que una estética tradicional.

Representación de Luis IX de Francia. ı Foto: Adobe Stock

Por eso se celebra cada 25 de agosto a quienes ejercen el oficio de barbero. Pero, ¿por qué y cuál es la historia de esto? La historia del Día del Barbero es curiosa y se remonta a varios siglos atrás.

Este es el motivo por el que se celebra el Día del Barbero el 25 de agosto

Las barberías, con sus postes rojo, blanco y azul, y sus asientos reclinables, parecen ser un fenómeno moderno. No obstante, el oficio cuenta con varios siglos de historia.

La existencia de personas especializadas en arreglar el vello facial está registrada desde las civilizaciones antiguas, como la egipcia.

Aspecto de un barbero. ı Foto: Adobe Stock

Sin embargo, los primeros registros de esta actividad como un oficio datan al siglo XII, durante la Edad Media, donde existían los barberos-cirujanos, quienes realizaban extracciones dentales y otros procedimientos además de cortar la barba y el cabello.

Fue en esta época cuando vivió un personaje relevante para nuestra historia: el rey Luis IX de Francia.

De acuerdo con la leyenda, Luis IX de Francia era una persona muy sensible y empática con sus trabajadores, por lo que fue el primero en considerar a los barberos como “hombres libres”, un hito para quienes ejercen esta profesión que quedó documentado en el libro Le Livre des Métiers, escrito hacia 1261.

Aspecto de un barbero. ı Foto: Wikimedia

En el mismo sentido, Luis IX de Francia ordenó organizar formalmente el gremio de los cirujanos-barberos, mediante la fundación de la Cofradía de San Cosme y San Damián en París hacia el año 1260.

Por todo esto, el nombre de Luis IX de Francia estuvo históricamente ligado a los barberos. Cuando falleció, un 25 de agosto, fue santificado como San Luis de Francia, y fue reconocido como patrón de quienes ejercen esta profesión.

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