Si te estás preguntando si el 8M se "celebra" o se "conmemora", te estás haciendo las preguntas correctas.

Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer (8M), al que se suman colectivos, gobiernos, organizaciones y más, en favor de reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad y el respeto a sus derechos. Pero, ¿esto es una conmemoración o celebración? Es una duda pequeña, pero relevante.

Muchas de las efemérides que vemos en el calendario representan celebraciones, o están relacionadas con algún tipo de festejo: es el caso del 16 de septiembre, Día de la Independencia; el 25 de diciembre, Navidad, entre otros.

Mujeres manifestantes durante la Marcha del 8M, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, el Día Internacional de la Mujer, aunque a primera vista parezca una fecha para “festejar” a las mujeres, guarda un sentido político que no debe ser ignorado. Si te estás preguntando si este día se “celebra” o se “conmemora”, te estás haciendo las preguntas correctas.

¿“Celebramos” o “conmemoramos” el Día Internacional de la Mujer (8M)?

Si el Día Internacional de la Mujer (8M) se “celebra” o se “conmemora” ha sido motivo de discusión entre muchas personas, especialmente después de que el movimiento feminista impactó con más fuerza en los últimos años en México.

Aspecto de una marcha por el 8M. ı Foto: Cuartoscuro

Cuando las nuevas olas del feminismo, así como la Marea Verde, llegaron y cobraron fuerza a México, a finales de la década pasada, se reivindicó el 8M como un día de protesta, para mantener la lucha por los derechos de las mujeres a una vida digna libre de violencia y a decidir sobre sus cuerpos.

No obstante, éste también fue el momento en el que muchas personas descubrieron que había un malentendido con el concepto de “celebrar” el 8M.

8M es un día caracterizado por protestas y un fuerte componente político. ı Foto: Cuartoscuro

Resulta que el 8 de marzo es una fecha cuyo origen histórico se encuentra en una serie de protestas que varios grupos de mujeres realizaron a finales del siglo XIX y principios del XX para exigir mejores condiciones laborales.

Una de las protestas de este tipo más antiguas de las que se tiene registro es la que ocurrió el 8 de marzo de 1857 en Nueva York. Aunque es debatido si este día le dio al 8M su fecha en el calendario, lo cierto es que ésta y otras marchas influyeron para que los movimientos de las mujeres cobraran fuerza al día de hoy.

Por ello, es que el 8 de marzo, 8M, es un día de protesta, para recordar lo mucho que las mujeres han logrado y lo mucho que falta. Es por ello que no es una “celebración”, sino una “conmemoración”.

