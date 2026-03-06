Este es el significado de los colores en la marcha 8M

Esta es la explicación de los colores del 8M, morado y verde.

A días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M), las calles se tiñen de morado y verde. Durante la marcha, miles de pañuelos de estos colores se alzan sobre un mar de gente, lo que le da su característica imagen a esta manifestación. Pero, ¿por qué estos colores?

El morado, el verde y, en ocasiones, el naranja son algunos de los colores característicos de las diversas marchas que colectivos de mujeres realizan a lo largo del año. El morado es el más visto durante el 8 de marzo, por lo que se asocia directamente con esta fecha.

8M calles se pintan de morado. ı Foto: Cuartoscuro

El uso de estos colores en la marcha del 8M, y en actividades en el marco de la conmemoración por El Día Internacional de la Mujer cuenta con profundas raíces históricas, y no es obra del azar. Te contamos qué significan el verde y el morado en el 8M.

¿Qué significan el verde y el morado en el 8M?

El morado es el color distintivo del 8M, mientras que el verde lo es de los movimientos en favor de la legalización del aborto y el naranja es el del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), conmemorado el 25 de noviembre, pero también recordado el día 25 de cada mes.

Sin embargo, el morado es el color que más se ve en las marchas del 8M, aunque hay distintas versiones sobre la explicación de su uso.

Figuras en color morado, durante una marcha del 8M en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Según la autora Kenneth Florey, en su libro Women’s Suffrage Memorabilia, el color morado fue adoptado por las mujeres sufragistas, que a inicios del siglo XX marcharon para exigir la libertad del voto, para simbolizar “la sangre que corre por las venas de cada sufragista”.

Mientras que, según la misma fuente, estos grupos también adoptaron el blanco para representar la pureza.

En los años 70, durante el surgimiento de la segunda ola del feminismo, el uso del color morado fue reivindicado para retomar este símbolo.

Color morado inunda las calles durante el 8M. ı Foto: Cuartoscuro

Otras fuentes aseguran que el uso del color morado es resultado de la mezcla entre el azul y el rosa, lo que representa la igualdad entre hombres y mujeres.

Mientras que el uso del color verde fue adoptado en 2003, cuando en Argentina surgió el movimiento en favor de la legalización del aborto, conocido como “Marea Verde”. Décadas después, el movimiento se extendió por otros países de América Latina, incluido México.

Se desconoce por qué exactamente se adoptó el verde para esta causa, si bien la principal apunta a que fue para distinguir el movimiento de otras banderas políticas (como el rojo, para el conservadurismo y el azul, para el progresismo). Sin embargo, el verde también representa esperanza, naturaleza y bienestar.

