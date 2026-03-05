8 de marzo, Día de la Mujer: Esta es la historia detrás de la conmemoración

El 8 de marzo se ha convertido en una de las fechas más significativas a nivel mundial para visibilizar la lucha por la igualdad de género.

La conmemora el Día Internacional de la Mujer, es una fecha que recuerda los movimientos sociales y laborales encabezados por mujeres que, a lo largo de la historia, exigieron mejores condiciones de vida, derechos políticos y reconocimiento en la sociedad.

Miles de mujeres reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del 8M. ı Foto: Cuartoscuro

¿A que se debe que la conmemoración sea el 8 de marzo?

La elección del 8 de marzo está relacionada con diversos acontecimientos protagonizados por mujeres trabajadoras que exigían mejores condiciones de vida y participación en la vida pública. A principios del siglo pasado, en ciudades industriales de Europa y Estados Unidos, comenzaron a organizarse protestas para denunciar largas jornadas laborales, salarios bajos y la falta de derechos políticos.

Uno de los momentos que influyó en la consolidación de esta fecha ocurrió en 1917, cuando miles de mujeres salieron a las calles de Petrogrado —hoy San Petersburgo— para exigir “pan y paz”, en medio de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial.

Aquella protesta desencadenó una serie de movilizaciones que terminaron impulsando la Revolución Rusa y llevó a que, poco después, las mujeres obtuvieran el derecho al voto en ese país.

Miles de mujeres marchan por las calles de las avenidas principales con dirección al Zócalo en el marco del día de la mujer. ı Foto: Cuartoscuro

Con el paso de los años, la conmemoración fue adoptada por distintos movimientos feministas y organizaciones sociales que buscaban visibilizar la desigualdad de género.

Finalmente, en 1975 la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como una fecha internacional dedicada a las mujeres, promoviendo actividades para impulsar la igualdad y los derechos humanos.

Actualmente, el 8 de marzo se ha convertido en una jornada global de reflexión y movilización. En países como México, miles de mujeres participan en marchas y actividades públicas para exigir el fin de la violencia de género, el acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y una mayor participación en los espacios de toma de decisiones.

Así, el Día Internacional de la Mujer se mantiene como un recordatorio de las luchas históricas que permitieron avances en derechos, pero también como una oportunidad para señalar los retos pendientes en materia de igualdad.

Según expertos de la UNAM, la sororidad va más allá de un gesto de apoyo; es una respuesta consciente contra las estructuras patriarcales que dividen a las mujeres. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL