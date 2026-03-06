¿Qué significa el color verde y el pañuelo verde en la marcha 8M?

Feministas marchan en el “Dia de Accion Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”.

Verde 8M: Mucho más que un color

Cada 8 de marzo, miles de mujeres se movilizan en México y en el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Entre los símbolos que se han convertido en emblemas del movimiento feminista, el pañuelo verde un color que destacan por su fuerte carga política y social, representando específicamente la lucha por los derechos reproductivos y la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres.

¿Cuál es el significado del pañuelo verde?

El pañuelo verde tiene su origen en Argentina, donde surgió como símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Desde principios de la década de 2000, este accesorio se convirtió en un símbolo de resistencia y reivindicación, adoptado posteriormente por movimientos feministas en toda América Latina.

En México, el pañuelo verde ha sido clave en visibilizar la lucha por el aborto legal y el acceso seguro a servicios de salud reproductiva.

Feministas de Morelos marchan en el “Dia de Accion Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”. ı Foto: Cuartoscuro

¿A qué se debe el verde en la marcha 8M?

El color verde representa esperanza, autonomía y derechos reproductivos. Durante las marchas del 8M, mujeres de distintas edades y contextos sociales portan el pañuelo en el cuello, la muñeca o como parte de su vestimenta, enviando un mensaje colectivo de solidaridad y lucha por la igualdad de género.

Más allá de su aspecto estético, el verde es un recordatorio constante de que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo una demanda urgente en México y América Latina.

En los últimos años, el pañuelo verde ha cobrado relevancia tras decisiones históricas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidaron legislaciones estatales que penalizaban el aborto de manera absoluta.

Su uso en las marchas no solo simboliza esta conquista legal, sino que también exige la garantía efectiva de los derechos reproductivos en todo el país, consolidándose como un emblema del activismo feminista moderno.

En Chiapas avanza la despenalización del aborto. ı Foto: Cuartoscuro

Diferencia entre el verde y otros símbolos feministas

Aunque el color morado es el símbolo más reconocido del feminismo, representando dignidad y justicia, el verde enfatiza una causa específica: el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Esta combinación de colores en las marchas del 8M permite visibilizar tanto la lucha histórica contra la violencia de género como la reivindicación de derechos reproductivos.

