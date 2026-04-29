Pentágono, ahora con acceso a IA de Google

PERSONAS caminan por la sede de Google en Mountain View, el 26 de marzo.

EL GIGANTE tecnológico acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de Inteligencia Artificial en operaciones, pese a la oposición interna de más de 600 empleados que pidieron frenar este tipo de acuerdos.

De acuerdo con la información disponible, Google autorizó al Departamento de Defensa de Estados Unidos a operar con su tecnología en secreto, aunque estableció cláusulas que limitan su uso. Entre ellas, se especifica que la IA no se empleará para vigilancia masiva nacional ni para el desarrollo de armas autónomas.

La decisión se conoció un día después de que trabajadores enviaran una carta al director ejecutivo, Sundar Pichai, en la que solicitaron detener cualquier colaboración clasificada con el ejército. Advirtieron sobre los riesgos éticos del uso militar de estas herramientas.

A inicios de año, el Pentágono rompió lazos con Anthropic tras desacuerdos sobre restricciones en vigilancia y armamento autónomo. Posteriormente, OpenAI firmó un acuerdo con el Departamento de Defensa.

Google ya había enfrentado críticas similares en 2018, cuando se retiró del Proyecto Maven tras protestas de sus propios empleados.