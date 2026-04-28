¿Quién era Ernie Dosio? El trágico final del millonario cazador aplastado por elefantes en África

El mundo empresarial de California y los círculos internacionales de caza mayor se encuentran conmocionados tras confirmarse la muerte de Ernie Dosio, de 75 años. El acaudalado propietario de viñedos falleció el pasado 17 de abril en el Parque Nacional Lopé-Okanda, en Gabón, tras ser atacado y aplastado por una manada de elefantes.

Dosio, un cazador con décadas de experiencia, participaba en una exclusiva expedición privada valuada en 40 mil dólares, cuyo objetivo era localizar al duiker de lomo amarillo, una extraña especie de antílope.

Interceptado por una manada mientras rastreaba antílopes ı Foto: Especial

De acuerdo con los testimonios recabados por medios internacionales y la empresa de safaris Collect Africa, Dosio avanzaba por la vegetación densa junto a un guía profesional cuando se toparon de frente con cinco elefantas y una cría.

El incidente ocurrió cuando los elefantes, al sentir a los humanos cerca de su cría, atacaron para defenderla. En el caos, el guía fue embestido y perdió su rifle, dejando al grupo desprotegido.

Sin forma de escapar, Dosio fue derribado y aplastado por los animales, muriendo de forma instantánea.

¿Quién era Ernie Dosio?

Ernie Dosio era una figura prominente en el sector agrícola de Estados Unidos. Como propietario de la empresa Pacific AgriLands, gestionaba un imperio de viñedos de aproximadamente 12 mil acres en Modesto, California, región responsable de gran parte de la producción vinícola del estado.

Residía en las afueras de Lodi junto a su pareja, Betty, y era una figura reconocida por su constante participación en eventos benéficos locales.

Fue cazador desde la infancia y poseía una vasta colección de trofeos de caza mayor, que incluía leones, leopardos, rinocerontes y búfalos obtenidos en diversos safaris alrededor del mundo.

🇺🇸 Un cazador millonario estadounidense PISOTEADO hasta la MUERTE por cinco elefantes durante un safari.



Ernie Dosio, de 75 años, fue asesinado después de caminar hacia una manada mientras rastreaba antílopes en la densa selva de Gabón, con elefantes cargándolo y pisoteándolo al… pic.twitter.com/rEcnq7lYTY — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) April 24, 2026

La muerte de Dosio ha reavivado el intenso debate sobre la caza de trofeos en África. Mientras sus allegados lo describen como un “entusiasta conservacionista”, diversas organizaciones defensoras de los animales han utilizado el caso para cuestionar la ética de estas expediciones.

Gabón alberga el 60% de los elefantes de bosque del mundo. En selvas cerradas, la baja visibilidad hace que los encuentros sean muy peligrosos, especialmente con hembras que protegen a sus crías.

Actualmente, las autoridades diplomáticas de Estados Unidos colaboran en la repatriación del cuerpo del empresario a California, mientras su hijo, Jeff Dosio, queda al frente de los negocios familiares.