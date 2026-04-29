EU señala crisis en liderazgo de Irán; le urge abrir estrecho

EXPLOSIONES en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán le comunicó encontrarse en un “estado de colapso” y urgió a reabrir el estrecho de Ormuz mientras el país asiático resuelve su crisis de liderazgo. El magnate difundió el mensaje en su red Truth Social, sin detallar el origen del contacto ni precisar qué canal utilizó Teherán para hacer llegar esa información.

El señalamiento se produce en un momento de alta tensión diplomática y militar, con negociaciones estancadas para intentar poner fin al conflicto. De acuerdo con reportes, Washington no estaría dispuesto a aceptar la propuesta iraní más reciente, que plantea terminar primero la guerra y posponer para una etapa posterior el debate sobre el programa nuclear. Esta postura ha frenado los avances y mantiene suspendida la posibilidad de una segunda ronda de diálogo en Islamabad, bajo mediación de Pakistán.

EL TIP: LOS VUELOS entre Teherán y Moscú se reanudaron ayer después de una suspensión de dos meses causada por la guerra entre EU e Israel con Irán.

Asimismo, fuentes cercanas al proceso indicaron que Teherán trabaja en una versión revisada de su planteamiento. Sin embargo, enfrenta dificultades internas para coordinar decisiones estratégicas, en parte por la complejidad de comunicarse con su líder supremo, Mojtaba Jamenei, cuya ubicación es secreta.

Mientras tanto, el Pentágono mantiene un bloqueo naval sobre las costas iraníes como medida de presión. En ese contexto, fuerzas estadounidenses interceptaron un buque en el mar Arábigo, el cual fue liberado posteriormente tras confirmar que no tenía como destino puertos iraníes. Según autoridades militares, hasta el momento 39 embarcaciones fueron desviadas para garantizar el cumplimiento de las restricciones, mientras otras permanecen bajo custodia.

A su vez, Donald Trump arremetió contra el canciller alemán, Friedrich Merz, por sus críticas a la estrategia de Washington en Oriente Medio y lo acusó de minimizar el riesgo de que Irán desarrolle armas nucleares. El republicano sostuvo que, de ocurrir, el mundo quedaría “como rehén”. Las declaraciones se dieron después de que el líder alemán cuestionara la falta de una estrategia clara de Estados Unidos en el conflicto.

El mandatario estadounidense también expresó inconformidad con otros aliados europeos. Criticó decisiones como el cierre del espacio aéreo español a operaciones militares de su país y señaló una supuesta falta de respaldo en la ofensiva contra Irán iniciada el 28 de febrero junto con Israel.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, afirmó que EU ya no está en posición de dictar políticas a naciones independientes y calificó sus demandas como “ilegales e irracionales”. Defendió la “perseverancia” de la población iraní y sus Fuerzas Armadas, y aseguró que el país está dispuesto a compartir su experiencia frente a lo que considera una confrontación con Washington.

7 Mil 500 heridos ha dejado la ofensiva israelí en Líbano

En tanto, Israel intensificó sus operaciones en el sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que esa zona “recibe el mismo trato que Gaza” tras una operación en la que el ejército aseguró haber destruido infraestructura subterránea en la localidad de Qantara. Según el funcionario, la ofensiva responde a la falta de avances en el desarme del grupo chií Hezbolá.

El ejército israelí también emitió nuevas órdenes de desplazamiento para la población del sur libanés, en áreas que ya habían sido evacuadas previamente.