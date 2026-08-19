Fabio Colonna: La IA no debe ser la protagonista del cine

LG y la Cineteca Nacional realizaron ayer la premiación, en la Sala OLED del recinto ubicado en Xoco, del primer festival de cortometrajes creados con Inteligencia Artificial, una iniciativa dirigida a estudiantes de cine y nuevas generaciones de creadores que reunió 10 trabajos y reconoció a tres propuestas.

El primer lugar fue para Georgina Hernández, del CESCIJUC, por su cortometraje sobre la vida de una abuela; el segundo correspondió a Génesis Velázquez Sibaja y Andrea González Toche, también del CESCIJUC, por “Señora”; mientras que José Luis Mendoza y Jesús Aguilar, creadores independientes, obtuvieron el tercer reconocimiento con un trabajo basado en el lenguaje del cómic.

La Inteligencia Artificial ya forma parte de las nuevas formas de hacer cine y, para Fabio Colonna, cineasta y director de Reserva Films, el reto no está en combatirla, sino en aprender a utilizarla sin permitir que sustituya aquello que da sentido a una obra: la historia.

“Más que determinar si la Inteligencia Artificial debe utilizarse o no, la discusión debe centrarse en cómo hacerlo. No creo que debamos de caer en absolutismos”, afirmó en entrevista con La Razón. “Es muy válido las personas o los realizadores que no quieren usarla y optan por técnicas más tradicionales o más artesanales, como también es muy válido la gente que la ocupa.”

El cineasta explicó que la herramienta puede tener diferentes aplicaciones dentro de una producción: “Ya sea para efectos especiales, desarrollar guiones o acelerar procesos creativos”.

Y aunque reconoció que existe un temor legítimo frente a la posibilidad de que la tecnología desplace empleos, consideró que eso no significa que el cine vaya a desaparecer. “Hay mucho miedo ahorita de que la Inteligencia Artificial quite empleos, y en parte por una razón sí es bastante obvio”, señaló. Sin embargo, agregó: “El cine no va a dejar de existir”.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención de los trabajos presentados fue precisamente la posibilidad de que jóvenes realizadores puedan llevar a la pantalla ideas que, con una producción tradicional, serían mucho más costosas.

“Son producciones que, si las hubieran hecho en live action, pues les hubiera costado una lana”, explicó. “Y pudieron hacerlo, traían la idea, traían la visión y la hicieron; ocuparon la herramienta para plasmarlo”.

Por eso, Colonna considera que la IA puede convertirse en un aliado particularmente importante para el cine independiente. “Esto nos permite también tener una herramienta para ampliar ciertas visiones”, sostuvo, sobre todo cuando los recursos económicos pueden limitar lo que un creador imagina.

Sin embargo, el cineasta también advirtió sobre el riesgo de que la tecnología termine imponiéndose sobre la obra. “Si ya vemos que es una herramienta que todos están usando y que sí tiene una estética que puede ser generalizada, pues cómo le podemos dar la vuelta para que no tome el mayor protagonismo la herramienta, sino lo que hay detrás, que es la historia”, planteó.

Su conclusión es clara: “Lo importante es saber que es una herramienta y no perdernos en eso”.

Para Fabio Colonna, además, el cambio tiene una relación directa con las nuevas generaciones. “La mayoría de los contenidos hechos con IA son consumidos por jóvenes”, señaló, pero “son los mismos jóvenes que además de que consumen, los producen”.

Esa combinación es, para él, una de las señales más importantes del momento que vive la creación audiovisual. “Lo interesante es la necesidad de crear, la necesidad que tenemos como seres humanos de contar cosas, de contar historias, de transmitir lo que sea que queramos transmitir”, afirmó.

El realizador consideró que todavía hace falta tiempo para entender esta transformación. “Igual pasó cuando se inventó la fotografía, se inventó la cámara, muchos pintores estaban enojados porque sabían que ya la pintura ya no iba a existir, pero se modificó la pintura; ahorita se van a modificar cosas”, comparó.

La herramienta, concluyó, también exige responsabilidad. “Creo que también depende mucho cuál queramos que sea su uso”, dijo. Porque, como cualquier otra, “puede ser como cualquier herramienta, algo para construir o para destruir”.

Puedes leer: