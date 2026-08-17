¿Nyla Stone es IA o es real? Esta es la verdad sobre su origen

Nyla Stone es un personaje de redes sociales que recientemente ha ganado popularidad por canciones como Ahora soy mi prioridad que se convirtió en un audio de tendencia masiva que a su vez generó gran curiosidad.

Y es que en redes sociales, a algunas personas no les queda claro cuál es al verdadera naturaleza de la cantante, pues algunos pensaban que era una persona real y otros sostenían que estaba totalmente hecha con IA. Ahora te compartimos los detalles de su origen.

El hecho de que Nyla stone tenga una cuenta de ig con más de 200 mil seguidores pic.twitter.com/mtm1gZiOCr — Leonardo (@sergileonardo23) August 16, 2026

¿Nyla Stone es IA o es real?

Nyla Stone no es una persona real, sino una artista virtual y creadora de contenido generada con Inteligencia Artificial. Tanto su apariencia visual como sus interpretaciones vocales son producidas mediante algoritmos y herramientas avanzadas de síntesis de audio.

A pesar de su naturaleza sintética, el proyecto cuenta con un marcado componente humano detrás. Las letras de sus composiciones son escritas por compositores reales que plasman temáticas de empoderamiento, resiliencia y salud mental.

Probablemente, este es el detalle por el que los videos han logrado conectar profundamente con el público y acumular millones de reproducciones en plataformas como Spotify y TikTok con canciones virales como “Ahora soy mi prioridad”.

Según lo que se puede ver en redes sociales, quienes más escuchan a este personaje son personas mayores, aunque los jóvenes han tenido acercamiento por medio de bromas realizadas a personas que no logran identificar detalles de Inteligencia Artificial.

Desireé Perea Garrido es una de las personas reales que están involucradas en el proyecto. Ella, por ejemplo, figura en los registros de créditos de Spotify y plataformas musicales como letrista, compositora y productora

Aunque las identidades específicas del resto del equipo técnico no se han hecho públicas, el concepto involucra a productores que entrenaron algoritmos y modelos de voz generativos para sintetizar las interpretaciones en estilos como el soul y el blues.

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