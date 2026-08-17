Arantza Ruíz es eliminada de La Casa de los Famosos México 2026; así reaccionaron a su salida

Arantza Ruíz es eliminada de La Casa de los Famosos México

Arantza Ruíz se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, después de haber protagonizado una fuerte polémica con Flor Vigna, pues tanto los Internautas como la actriz argentina aseguran que la joven fue una mala amiga.

Las artistas tuvieron roces después de que la pelirroja tuvo un desencuentro con Cynthia Klitbo. Fue entonces que la joven streamer decidió tomar distancia de ella, ante lo que la deportista admitió sentirse usada y dejada de lado.

Arantza dijo que jamás en la vida va a ser amiga de Flor. 🔥



"NO LA QUIERO EN MI VIDA", sentenció la tercera eliminada.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/Jg89SnQoGP — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 17, 2026

Por su parte, Arantza Ruíz señaló que ella se dio cuenta de que no estaba de acuerdo con Flor Vigna y no quería meterse en problemas con Cynthia. “No quería salirse de su hoyo [...] No la quiero en mi vida”, señaló.

Así reaccionaron a la salida de Arantza Ruíz

A su salida, la actriz de La Rosa de Guadalupe dijo no estar del todo sorprendida, al mencionar que ya había hecho los cálculos que indicaban que podría ser la eliminada, por lo que de había despedido de antemano de todos sus compañeros.

En el momento en que sale del carrusel, la mujer se lleva las manos al rostro y respira profundo. De cualquier forma, Arantza sí se mostró algo impactada cuando vio la reacción de sus compañeros a su salida.

Durante la postgala cuando le mostraron las imágenes, ella rompió en llanto. “La carita de Memo, Luis y los que son mis amigos, me da mucha tristeza no haber podido regresar con ellos”, lamentó mientras lloraba.

Los usuarios de redes sociales también reaccionaron a la salida de Arantza Ruíz. Aunque algunos mencionaron que era quien prometía dar más contenido, otros se alegraron de su salida, pues la acusan de haber sido una mala amiga con la argentina.

Te dejamos algunas reacciones:

“Flor tenía razón, (Arantza) solo quería quedar bien con todo el mundo sobre todo con los populares”.

“Que le digan que el show lo tenía que dar dentro no fuera”.

“La única que hubiera llorado por ella si ella no se peleaba iba a ser Flor”.

“El karma existe”.

“¿Ya vas a llorar? Jajaja se le devolvió“.

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