Murió Sass Jordan, cantante, compositora y actriz, a los 65 años. La artista era considerada una de las voces femeninas más importantes de la música canadiense.

Su fallecimiento fue confirmado ayer a través de su cuenta oficial de Instagram.

“El 2 de octubre de 2026, rodeada de su amorosa familia, Sass Jordan cruzó pacíficamente al otro lado. Ella permanece en nuestros corazones, una fuerza inimitable de la naturaleza. ¡Un ser irremplazable de luz y alegría!“, se lee en la publicación, acompañada de una foto de la artista junto a su gato.

¿Quién era Sass Jordan?

Sass Jordan, cuyo nombre real era Sarah Jordan, fue una cantante, compositora, actriz y personalidad de la televisión canadiense reconocida por su poderosa voz dentro del rock y el blues. Nació en Birmingham, Inglaterra, y creció en Montreal, Canadá, donde comenzó a desarrollar su carrera musical desde la adolescencia.

Su salto a la fama llegó en 1988 con el lanzamiento de su álbum debut, Tell Somebody, cuyo sencillo principal se convirtió en un éxito en Canadá. Gracias a ese trabajo obtuvo el premio Juno a la Artista Femenina Más Prometedora en 1989, lo que impulsó su carrera en la escena rockera canadiense.

Uno de los discos más exitosos de Sass Jordan fue Racine (1992), producción que incluyó temas como “Make You a Believer”, una de las canciones más representativas de su trayectoria.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, combinó influencias del rock, blues y soul, consolidándose como una de las voces femeninas más importantes de la música canadiense.

Además de su trabajo como cantante, Sass Jordan fue conocida por participar como jueza en las seis temporadas del programa Canadian Idol.

¿De qué murió Sass Jordan?

La causa oficial de la muerte de Sass Jordan no ha sido revelada por su familia. Sin embargo, se informó que la cantante padecía una “condición médica grave” que la obligó a cancelar su gira de 2026, y diversos medios canadienses apuntan a un posible cáncer como causa del fallecimiento.

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