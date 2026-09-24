¿Quién es Víctor Valverde, el cantante de ‘El Mayor de los Ranas’, que resultó herido en ataque en Culiacán?

El cantante sinaloense Víctor Valverde, conocido por interpretar el corrido “El Mayor de los Ranas”, resultó herido durante un ataque armado registrado la noche de este jueves 24 de septiembre en un restaurante ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, tras recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, una persona murió a causa de heridas producidas por arma de fuego y siete más resultaron lesionadas: seis hombres y una mujer. La autoridad indicó que la situación fue controlada, el lugar quedó asegurado y se mantiene un operativo para tratar de ubicar a las personas responsables.

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Aunque la dependencia estatal no ha difundido las identidades de las víctimas ni el estado de salud de las personas heridas, medios locales identificaron a Víctor Valverde como uno de los lesionados. De manera preliminar, se reportó que el cantante habría sufrido una lesión en el hombro izquierdo y fue trasladado para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en el restaurante Tai Pak, localizado en el sector Tres Ríos, una zona comercial de Culiacán. Tras la agresión, cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Víctor Valverde, cantante de corridos de 21 años, resultó herido de bala en un brazo durante un ataque armado contra comensales del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de #Culiacán.



El intérprete de “El Mayor de los Ranas” fue identificado entre las seis… https://t.co/3sncTFMWhp pic.twitter.com/BreX3dAnY9 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 25, 2026

¿Quién es Víctor Valverde?

Víctor Valverde es un cantante y compositor de regional mexicano originario de Eldorado, Sinaloa, y criado en Culiacán.

El joven artista ganó notoriedad con “El Mayor de los Ranas”, tema que interpretó originalmente junto a Jr Torres y que posteriormente tuvo una versión en vivo con Grupo Marca Registrada.

Su historia también ha llamado la atención por los empleos que desempeñó antes de dedicarse de lleno a la música. En entrevistas ha contado que trabajó como albañil y en la recolección de materiales, mientras aprendía a tocar guitarra de forma autodidacta y comenzaba a compartir su música en plataformas digitales.

Además de “El Mayor de los Ranas”, en su repertorio figuran canciones como “Mamoncita”, “YMVP”, “Subí a la Blindada” y “Pum Pim Pam”.

En 2025 lanzó el álbum Con Tokio, con el que continuó consolidando su presencia dentro de la nueva generación de cantantes sinaloenses.

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MSL