Chihuahua reanuda exportación de ganado a EU tras 16 meses de suspensión

Después de 16 meses de suspensión debido a la contingencia sanitaria provocada por el gusano barrenador, Chihuahua reanudó este jueves la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos a través del cruce fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez.

El primer embarque estuvo integrado por 750 cabezas de ganado, que ingresaron al país vecino bajo un nuevo esquema de inspección sanitaria acordado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La reapertura representa un paso relevante para los productores ganaderos de Chihuahua, quienes durante más de un año permanecieron sin acceso a uno de los principales mercados para la comercialización de ganado estatal.

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De acuerdo con las autoridades y representantes del sector, el flujo de exportaciones aumentará de manera gradual conforme se evalúe el funcionamiento de los nuevos protocolos sanitarios y las condiciones establecidas para garantizar la seguridad del ganado.

Hoy en San Jerónimo, Chih, se reanuda la exportación de ganado 🇲🇽 a EUA❗

Por indicación de la Presidenta @Claudiashein, el @GobiernoMX sigue trabajando para lograr la plena normalización de este comercio, incluyendo a todos los estados exportadores! pic.twitter.com/wMLElm18U0 — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) September 24, 2026

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, calificó la reapertura como un momento histórico para la actividad ganadera de la entidad y recordó la importancia que el mercado estadounidense ha tenido durante más de un siglo.

“Por más de 120 años nuestro mercado natural es la exportación hasta Estados Unidos, y nada más ha habido tres veces históricamente que se ha cerrado la exportación: la Revolución Mexicana, la fiebre aftosa y ahora con el tema del gusano barrenador”, afirmó.

La suspensión de las exportaciones representó un impacto para los productores, al limitar la salida de ganado hacia Estados Unidos y obligar al sector a enfrentar las consecuencias comerciales de la contingencia sanitaria.

Con la reapertura del cruce, los productores esperan recuperar de manera progresiva el flujo comercial hacia el mercado estadounidense, aunque el proceso estará sujeto a los controles e inspecciones sanitarias establecidos por ambos países.

El nuevo esquema contempla un incremento gradual de las operaciones, por lo que el primer cruce de 750 animales servirá como parte de la evaluación del mecanismo implementado para reactivar las exportaciones.

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MSL