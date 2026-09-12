Atacan aeronave de la SSPE durante sobrevuelo en Chihuahua; un agente resulta herido

Una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua fue atacada a balazos mientras realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame–Ojinaga, informó la corporación estatal.

Durante la agresión, un elemento que se desempeñaba como observador aéreo resultó herido por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica especializada.

La SSPE reportó que el agente se encuentra consciente y estable, sin dar a conocer su identidad ni mayores detalles sobre las lesiones que sufrió durante el ataque.

De acuerdo con la información oficial, el helicóptero recibió varios impactos de arma de fuego durante el sobrevuelo de vigilancia, por lo que la tripulación tuvo que regresar a la capital del estado.

La agresión ocurrió en la región comprendida entre Coyame y Ojinaga, municipios ubicados en el noreste de Chihuahua y cercanos a la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento, la corporación no ha precisado el punto exacto donde se registró el ataque, cuántas personas habrían participado ni si existen detenidos relacionados con los hechos.

¿Terrorismo?



Atacan a balazos a aeronave de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua.



Mientras hacía labores de vigilancia en la zona de Coyame-Ojinaga, comando atacó al helicóptero. Un agente resultó herido y fue trasladado a un hospital de la capital. Su estado de salud es… pic.twitter.com/CWgPXaniYJ — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 12, 2026

Despliegan operativo tras ataque a aeronave de la SSPE

Luego de la agresión, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó un operativo en la zona para reforzar la seguridad y dar seguimiento a la localización de los responsables.

La corporación indicó que mantendrá las acciones de vigilancia en esa región como parte de su estrategia de seguridad, aunque no detalló si la aeronave permanecerá fuera de servicio ni el alcance de los daños ocasionados por los disparos.

El caso se mantiene bajo investigación y se espera que las autoridades amplíen la información conforme avancen las indagatorias.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL