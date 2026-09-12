Azucena Cisneros entrega el Parque Texalpa en Ecatepec: ‘espacios públicos son de la gente’, sostiene

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró este sábado el Parque Texalpa, un espacio que estuvo en manos de particulares y que fue recuperado por el gobierno de Ecatepec y entregado a la población.

En el Parque Texalpa se implementó el programa “Cambia de Cancha”, con actividades gratuitas, luego de que fue remozado y pintado por trabajadores municipales.

La alcaldesa de Ecatepec durante la inauguración del Parque Texalpa. ı Foto: Cortesía

“Otro espacio recuperado que estuvo secuestrado, que creía [quien lo ocupaba] que los espacios se pueden entregar como concesión. No. Son espacios públicos, son de la gente, con actividades gratuitas, pintado, lleno de color que cambia la vida de nuestros habitantes y sobre todo de las niñas y los niños y las y los jóvenes” Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec



Agregó: “En este espacio se volaron los candados para poderlo recuperar (...). Eso se acabó en Ecatepec. El territorio se defiende y hoy la gente lo sabe”.

El gobierno municipal está en proceso de rescatar 500 espacios públicos de la localidad, sobre todo parques, que estuvieron en el abandono o eran administrados por particulares, espacios que son rehabilitados y se implementa el programa “Cambia de Cancha”, mediante el cual instructores imparten clases gratuitas en diversas actividades.

El maestro de boxeo de “Cambia de Cancha”, Sergio Joel Ramos Melo, agradeció a la alcaldesa ”por todo el apoyo que nos ha dado y por ayudar a reinaugurar y abrir los parques que estaban abandonados. No podíamos ocuparlos, esa es la verdad, no se podían ocupar".

Así luce el rehabilitado Parque Texalpa. ı Foto: Cortesía

Ramos Melo, con un grupo de colaboradores, da clases de boxeo en este parque y los de La Avioneta y Las Canchas, todos de Texalpa, a las que asisten alrededor de 50 jóvenes de la zona. También se imparten en los mismos zumba, basquetbol y otras actividades en beneficio de la población.

José Luis Luna Morales, habitante de Santa María Tulpetlac, quien acude con su familia al Parque Texalpa, mencionó que “en realidad es un gran logro de la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, porque era un nido de vagos y lo rescató de manera muy eficiente. Ha impulsado el deporte, en realidad se ve la mano del municipio, obras que la verdad nunca esperamos que se lograran”.

Ecatepec realiza actividades gratuitas como parte del programa “Cambia de Cancha”. ı Foto: Cortesía

cehr