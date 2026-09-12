Auto cae a barranco y deja un muerto en Iturbide, Nuevo León

Un automóvil cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad en el municipio de Iturbide, Nuevo León, accidente que dejó una persona muerta y otra lesionada.

El percance en una zona serrana de este municipio del sur del estado. De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo se salió del camino y terminó al fondo de un barranco, por lo que fue necesaria la movilización de los cuerpos de emergencia para atender la situación.

Tras el despliegue en el sitio, se confirmó que una de las personas que viajaba en el automóvil perdió la vida. Otra ocupante resultó lesionada y recibió atención luego del desbarrancamiento.

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Un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras desbarrancarse el vehículo en el que se trasladaban, en el municipio de Iturbide, Nuevo León. La lesionada ya fue rescatada por elementos de protección civil y trasladada al hospital general de Galeana. pic.twitter.com/2pHj7d7HZo — 𝑷𝒐𝒓𝒇𝒊𝒓𝒊𝒐 𝑰𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂 (@Porfirioibarra) September 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas involucradas, ni se ha detallado el estado de salud de la persona lesionada. Tampoco se ha informado si fue trasladada a un hospital o si había más ocupantes en la unidad al momento del accidente.

Las causas por las que el automóvil salió del camino aún no han sido establecidas. Corresponderá a las autoridades realizar las indagatorias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y si existieron factores relacionados con las condiciones del camino, una posible falla mecánica o cualquier otra circunstancia.

Iturbide es un municipio ubicado en una zona montañosa del sur de Nuevo León, con caminos que conectan comunidades en la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, no se ha precisado en qué punto exacto ocurrió el percance ni el trayecto que seguía el vehículo antes de caer al barranco.

Asimismo, se espera que en las próximas horas se dé a conocer información adicional sobre la atención de la persona lesionada y las circunstancias en las que ocurrió el desbarrancamiento.

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MSL