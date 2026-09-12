Yucatán suma respaldo del Gobierno Federal para el Plan Bienestar Metropolitano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el 12 de septiembre de 2026.

Durante su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, realizada con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el respaldo de su administración a las obras del Plan Bienestar Metropolitano, que impulsa el gobernador Joaquín Díaz Mena, en Yucatán, para atender rezagos históricos y mejorar el suministro de agua potable en Mérida.

“Vamos a apoyar en el proyecto de agua para Mérida, para que mejoren las condiciones”, afirmó la mandataria al confirmar que la coordinación entre la Federación y el gobierno de Yucatán se traduce en soluciones concretas para las familias yucatecas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo también anunció que Yucatán contará con 244 nuevos consultorios del IMSS Bienestar, los cuales entrarán en funcionamiento en enero de 2027 para ampliar la atención médica y garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos.

Ante el pueblo yucateco, la Presidenta reconoció a Joaquín Díaz Mena como un gobernador cercano, comprometido e incansable, que permanece y camina junto a su pueblo, y vinculó su vocación de servicio con el legado de Felipe Carrillo Puerto.

Sheinbaum Pardo indicó que Yucatán tiene una historia de desigualdad y lucha que está cambiando con la Cuarta Transformación, la cual abre un gran camino para que todas y todos avancen y nadie se quede atrás. Por ello, afirmó que, en su administración, el amor al pueblo se convierte en política pública y la política pública, en derechos.

En su mensaje, el gobernador Joaquín Díaz Mena resaltó el avance del Plan Bienestar Metropolitano, para el cual el Congreso del Estado aprobó un crédito de mil 562 millones de pesos destinado a atender los rezagos en agua potable, movilidad y seguridad en Mérida y su zona metropolitana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

También agradeció a la Presidenta por mantenerse firme en sus convicciones, ser una valiente defensora de la soberanía nacional y permanecer cercana al pueblo de Yucatán, con hechos que demuestran su compromiso con las familias yucatecas.

“Presidenta Claudia Sheinbaum: Yucatán la quiere, Yucatán la respalda, Yucatán le da las gracias. Queremos que Yucatán vuelva a vivir tiempos de prosperidad, pero esta vez la prosperidad tiene que llegar a la casa más humilde y a la comunidad más alejada, para que dentro de algunos años digamos: Yucatán volvió a ser grande, pero su grandeza llegó para todas y todos” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



El mandatario estatal destacó que, como resultado del compromiso de Sheinbaum Pardo con Yucatán, ya abrió sus puertas el nuevo Hospital de Alta Especialidad “Dr. Agustín O’Horán”, el más grande del sureste de México, que brinda atención totalmente gratuita.

Asimismo, señaló que, en solo dos años, inició actividades la Universidad Nacional Rosario Castellanos y recientemente comenzaron los cursos de la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán, en Progreso, instituciones que se suman a las nuevas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García anunciadas para la entidad.

De igual manera, el gobernador destacó la meta histórica de construir 70 mil viviendas mediante el Infonavit y la Conavi, así como los proyectos estratégicos de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de Carga, los Polos Industriales del Bienestar, el gasoducto Mayakán y las plantas de generación eléctrica.

Por último, el gobernador reiteró su disposición de continuar trabajando en coordinación con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la desigualdad, generar empleos bien pagados y llevar prosperidad compartida a todas las regiones de Yucatán.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

cehr