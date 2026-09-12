Muere pareja calcinada tras accidente en la autopista México - Toluca | VIDEO

Una pareja murió calcinada al interior de su vehículo tras sufrir un choque contra otro automóvil en la autopista México - Toluca, hechos por los cuales, además, se registró un cierre a la circulación en la citada vialidad.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, alrededor de las 06:00 horas, sobre la citada autopista, a la altura de Puerta Santa Fe, aún en la Ciudad de México, sobre la alcaldía Álvaro Obregón.

🚨 Un fuerte choque en la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa, dejó dos personas fallecidas luego de que uno de los vehículos volcara y se incendiara.



De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta impactó por detrás al automóvil. Equipos de emergencia acudieron al lugar… pic.twitter.com/mTes97hivZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2026

“Servicios de emergencia laboran por volcadura sobre Autopista México -Toluca y Manuel Sandoval, colonia San Gabriel, @AlcaldiaAO”, escribió el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Según la información disponible, un automóvil eléctrico BYD fue impactado por una camioneta tipo Audi.

⚠️🚘 Servicios de emergencia laboran por volcadura sobre Autopista México -Toluca y Manuel Sandoval, colonia San Gabriel, @AlcaldiaAO.



📲#911CDMX #OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 12, 2026

El incidente provocó que la camioneta se volcara, mientras que el vehículo eléctrico se incendió con sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, al interior.

Por estos hechos, la pareja perdió la vida, mientras que el conductor de la camioneta solo resultó con lesiones menores.

🚨🔥 FUERTE ACCIDENTE EN LA MÉXICO-TOLUCA DEJA DOS PERSONAS SIN VIDA



Un fuerte accidente registrado la mañana de este sábado sobre la carretera México-Toluca dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas, luego de que el automóvil en el que viajaban terminara completamente… pic.twitter.com/ZPCnf0cY2I — Reporte M (@_ReporteMorelos) September 12, 2026

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil locales, así como de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en el levantamiento de los vehículos siniestrados y la liberación de la vía, que estuvo cerrada hasta aproximadamente las 10:00 horas.

Así lo informó Guardia Nacional Carreteras, que decretó “vía libre” en punto de las 09:57 horas, después de realizar labores por accidente vial en el kilómetro 15 de la carretera México - La Marquesa. La corporación de seguridad pidió manejar con precaución.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la causa del accidente, la identidad de las personas fallecidas, o si el conductor de la camioneta fue detenido.

Autoridades locales no han emitido alguna comunicación al respecto, y se espera que en las próximas horas se brinde más información.

Segunda tragedia en la Álvaro Obregón: Explosión cerca de taquería deja dos muertos y 14 heridos

El choque entre una camioneta y un vehículo eléctrico que dejó dos muertos ocurre tan solo horas después de una explosión cerca de una taquería, ubicada sobre la avenida Alta Tensión, también en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó al menos dos personas muertas y 14 heridas.

🚨 La explosión ocurrida en un restaurante de Álvaro Obregón dejó un saldo mayor al reportado inicialmente. Autoridades capitalinas actualizaron las cifras a dos personas fallecidas y 14 lesionadas tras el incidente registrado en avenida Alta Tensión.https://t.co/r3Qh4QRQcc… pic.twitter.com/7DLjJj0q62 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2026

La explosión ocurrió la noche del viernes, cuando la cifra de afectaciones se había estimado en un muerto y 11 heridos. No obstante, para la mañana de este sábado, día en que continuaron las diligencias, se informó un aumento del número de decesos y lesionados.

En tanto, la alcaldía Álvaro Obregón aseguró que la explosión no ocurrió en la taquería, sino en un inmueble contiguo.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am