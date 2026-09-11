Explota tanque de gas en taquería de Álvaro Obregón; hay 1 muerto y 11 lesionados

La explosión por un tanque de gas L.P. provocó el derrumbe de una taquería en la alcaldía Álvaro Obregón.

Una persona fallecida, 11 lesionadas y el derrumbe parcial de un inmueble comercial que albergaba una taquería es el saldo preliminar de una explosión de un tanque de gas registrada este viernes en la Avenida Alta Tensión, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cuerpos de emergencia y servicios de rescate acudieron a la zona para atender a las víctimas y desplegar labores de búsqueda.

El incidente ocurrió en un negocio ubicado sobre la Avenida Alta Tensión, dentro de la colonia Olivar del Conde 1ra sección, una zona concurrida donde vecinos señalaron que había una presencia considerable de personas al momento de la detonación.

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Se presume falla en el tanque de gas que explotó en Álvaro Obregón

Los primeros informes oficiales y periciales indican que la explosión se habría originado presuntamente por las fallas de un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kilogramos.

La detonación provocó el derrumbe parcial de la estructura donde operaba el establecimiento comercial, además de generar diversos daños materiales en las construcciones e inmuebles cercanos al lugar del siniestro.

Elementos de los cuerpos de rescate realizaron maniobras en la colonia Olivar del Conde 1ra sección para atender a las 11 personas que resultaron con lesiones de diversa gravedad.

De igual forma, el Jefe Vulcano Cova informó a través de sus canales oficiales que los cuerpos de bomberos y rescate laboraron en la zona de la colonia Minas de Cristo, perteneciente a la misma demarcación territorial de la alcaldía Álvaro Obregón.

#AlMomento, informo que atendemos una explosión en un negocio ubicado en la Colonia Minas de Cristo, Alcaldía Álvaro Obregón. Del incidente se suscitó un derrumbe parcial del establecimiento comercial. En el lugar se rescataron a 8 personas que fueron canalizadas para su atención… pic.twitter.com/km7wpEOcXu — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 12, 2026

Rescatan a 8 de los escombros de la taquería

En dicho punto del siniestro comercial se logró el rescate de ocho personas, quienes fueron canalizadas de inmediato para recibir la atención médica correspondiente tras el colapso del inmueble. Otras víctimas no requirieron traslado hospitalario.

Para facilitar las maniobras en el área del desastre, el personal de emergencia empleó grúas para remover los vehículos estacionados en los alrededores.

Servicios de emergencia se mantienen desplegados de manera continua en la zona afectada para concluir los trabajos de remoción de escombros.

Las autoridades locales solicitaron a los vecinos y a la ciudadanía evitar el tránsito por la Avenida Alta Tensión para permitir el trabajo despejado de las unidades de rescate

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JVR