Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Álvaro Obregón el 15 de septiembre para el Grito?

El 90’s Pop Tour encenderá las Fiestas Patrias en Álvaro Obregón con una avalancha de nostalgia y éxitos del pop.

El 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, SBS, The Sacados y Erick Rubín), La Original Sonora Dinamita y Heidy Infante y la Nueva Sonora encabezarán el programa artístico y musical gratuito para celebrar las Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con la imagen oficial publicada por la alcaldía en sus redes sociales, los festejos por el 216.º Aniversario del Grito de Independencia de México se realizarán este martes 15 de septiembre de 2026 en el complejo gubernamental ubicado en Calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, con actividades ininterrumpidas a partir de las 12:00 horas, el protocolo cívico del Grito programado de 22:50 a 23:10 horas, y el magno concierto emergente noventero cerrando la noche a las 23:30 horas.

La alcaldía Álvaro Obregón alista una gran celebración familiar de acceso 100% gratuito por motivo de estas Fiestas Patrias. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón

El programa de las Fiestas Patrias 2026 de la demarcación ofrecerá un recorrido multidisciplinario que abarca ballet folclórico, exhibiciones de baile clásico, proyección de cine nacional, ritmos tropicales y el magno concierto del pop noventero. De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la alcaldía, el cartel oficial reúne a:

90’s Pop Tour (Concierto estelar con JNS, Kabah, SBS, The Sacados y Erick Rubín )

La Original Sonora Dinamita (Gran baile de cumbia tropical)

Heidy Infante y la Nueva Sonora (Música tropical y cumbia)

Mariachi Palenque Show (Música mexicana y vernácula)

Rubén Santiago y La Salsabrosa (Show bailable de salsa)

Luis Cortés (Presentación musical en vivo)

Exhibición de Danzón

Ballets Folclóricos: Ballet Folclórico Xquenda, Ballet Folclórico Alma Joven y Ballet Folclórico Monart

Actividad cultural adicional: Proyección de Cine Mexicano en las instalaciones del Teatro de la Juventud.

El acceso al recinto y la entrada a todos los espectáculos será con entrada libre.

Pop noventero, cumbia tropical, salsa y tradición mexicana se unirán en un solo escenario este martes 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer el itinerario completo minuto a minuto para la jornada del martes 15 de septiembre de 2026:

12:00 horas: Apertura del evento y presentación del Ballet Folclórico Monart.

13:00 horas: Presentación del Ballet Folclórico Alma Joven.

14:00 horas: Presentación del Ballet Folclórico Xquenda.

15:00 horas: Exhibición de Danzón.

16:00 horas: Presentación musical de Rubén Santiago y La Salsabrosa.

17:15 horas: Concierto de Luis Cortés.

18:15 horas: Show musical de Heidy Infante y la Nueva Sonora.

19:15 horas: Actuación del Mariachi Palenque Show.

20:50 horas: Gran baile con La Original Sonora Dinamita.

22:50 a 23:10 horas: Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

23:30 horas: Magno concierto estelar del 90’s Pop Tour.

Una jornada maratónica de más de 12 horas de música, danzón, folclor y cine celebrará el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la alcaldía Álvaro Obregón

Para acudir a la sede de la celebración de las Fiestas Patrias 2026 con fluidez y resguardo, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Complejo gubernamental de la alcaldía Álvaro Obregón (Calle 10 esq. Canario, Col. Tolteca, CDMX).

Transporte masivo recomendado: La alternativa más directa es utilizar la Línea 7 del Metro (Estación San Pedro de los Pinos o Estación Mixcoac) o la Línea 1 del Metro (Estación Observatorio) y abordar transporte público local que circule sobre la Av. Alta Tensión o Av. Central hacia Calle 10. En Metrobús, la opción más cercana es la Línea 1 (Estación Parque Lira).

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular sobre la Calle 10, Canario, Prolongación División del Norte y la Av. Observatorio en sus accesos a la colonia Tolteca.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, en los accesos peatonales no se permitirá ingresar con:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Una jornada maratónica de más de 12 horas de música, danzón, folclor y cine celebrará el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Álvaro Obregón es gratis?

Sí, tanto la entrada al recinto gubernamental de Calle 10 y Canario como el acceso a las funciones de cine en el Teatro de la Juventud y los conciertos (incluyendo el 90’s Pop Tour y La Original Sonora Dinamita) son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la sede?

Debido a que las actividades inician desde las 12:00 horas y a la alta convocatoria que representa el elenco del 90’s Pop Tour por la noche, se aconseja arribar con suficiente anticipación (entre las 18:30 y las 19:30 horas si tu objetivo principal es la cartelera nocturna) para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los canales digitales y boletines oficiales de la alcaldía Álvaro Obregón en los días previos al 15 de septiembre para confirmar las fechas, horarios y colonias con restricción por el Grito de Independencia.

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JVR