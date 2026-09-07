Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Magdalena Contreras el 15 de septiembre para el Grito?

Los Yes-Yes, La Típica Internacional Orquesta, Grupo Playa Blanca y La Sonora KMB encabezarán la doble cartelera musical gratuita para celebrar las Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México.
De acuerdo con el programa oficial publicado por la alcaldía en sus redes sociales, las festividades se llevarán a cabo en dos sedes simultáneas: la Plaza Cívica de la Unidad Independencia (iniciando a las 18:00 horas) y la Explanada de San Jerónimo Lídice (a partir de las 17:00 horas) este 15 de septiembre de 2026.
Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en La Magdalena Contreras
De acuerdo con la información compartida por la alcaldía, la demarcación contará con dos recintos oficiales para recibir a los asistentes con espectáculos 100% gratuitos:
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Plaza Cívica de la Unidad Independencia
- Los Yes-Yes (Show estelar de cumbia sonidera y tropical)
- Grupo Playa Blanca
- Grupo King Bao by Andrés Bustamante
- Los Búhos
Explanada de San Jerónimo Lídice
- La Típica Internacional Orquesta (Gran baile estelar de salsa y cumbia)
- Los Búhos
- Grupo Magia Azul con sabor a orquesta
- Herencia
- La Sonora KMB
Horarios y programa de actividades para el Grito
Las actividades artísticas en ambas sedes darán inicio por la tarde de este 15 de septiembre de 2026:
- 17:00 horas: Arranque de espectáculos musicales en la Explanada de San Jerónimo Lídice.
- 18:00 horas: Apertura del programa musical en la Plaza Cívica de la Unidad Independencia.
- 23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.
- Posterior al protocolo cívico: Reanudación de los bailes populares en ambos recintos.
Los horarios específicos de intervención para cada agrupación se precisarán en los canales de la alcaldía en las horas previas al festejo. Esta nota mantendrá la información actualizada.
Recomendaciones y accesos para asistir a las sedes
Para acudir a cualquiera de los dos recintos sin contratiempos de movilidad, atiende las siguientes indicaciones de transporte y seguridad:
Ubicación y transporte público
- Plaza Cívica de la Unidad Independencia: Ubicada sobre Periférico Sur y Av. San Jerónimo. La vía más rápida es tomar autobuses sobre Periférico Sur o transporte colectivo desde el Metro Copilco o Metro Miguel Ángel de Quevedo (Línea 3).
- Explanada de San Jerónimo Lídice: Situada en Av. San Jerónimo. Se puede acceder mediante las rutas de transporte público que conectan desde San Ángel o Periférico.
- Cierres viales: Se prevén cortes al tránsito en tramos de Av. San Jerónimo y en las vías internas de la Unidad Habitacional Independencia.
Filtros de seguridad y objetos prohibidos
En los módulos de revisión instalados por el personal de seguridad y Protección Civil no se permitirá el ingreso de:
- Paraguas o sombrillas con punta metálica
- Cinturones con hebillas grandes o metálicas
- Bebidas alcohólicas ajenas al evento y recipientes de vidrio
- Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada
Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026
¿El evento del Grito de Independencia en La Magdalena Contreras es gratis?
Sí, la entrada a la Plaza Cívica de la Unidad Independencia, a la Explanada de San Jerónimo Lídice y a todos los conciertos es completamente gratuita.
¿A qué hora se recomienda llegar a las plazas?
Dado que los shows inician a las 17:00 horas en San Jerónimo y a las 18:00 horas en la Unidad Independencia, se sugiere arribar con una hora de anticipación para superar con agilidad los filtros de revisión y asegurar un buen lugar.
¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en La Magdalena Contreras?
La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se publica de manera formal en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se recomienda revisar los canales oficiales de la alcaldía en los días previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y colonias con restricción.
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JVR